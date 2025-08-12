Uno Entre Rios | Ovación | River

River acordó la venta de Santiago Simón a Toluca

River se desprenderá del 50% del pase del mediocampista por 3,5 millones de dólares más una obligación de compra de otro porcentaje de acuerdo a objetivos.

12 de agosto 2025 · 20:53hs
El jugador deja River tras cinco años en el plantel superior.

Separado del plantel a la vuelta del Mundial de Clubes, donde no disputó ni un minuto, Santiago Simón finalmente se va de River. Su nuevo destino será el Toluca, de México, que pagará 3,5 millones de dólares por el 50% de su pase y con una obligación de compra de otro porcentaje, basado en el cumplimiento de objetivos.

El mediocampista de 23 años, que supo ser uno de los favoritos de Marcelo Gallardo en el cierre de su ciclo anterior, disputó su último partido en el Millonario el pasado 23 de abril, ante Independiente del Valle, en Ecuador, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores. Ahora, tras casi cuatro meses sin un minuto oficial, se irá al equipo dirigido por Antonio Mohamed.

El ciclo de Santiago Simón en el Millonario

Desde su debut en noviembre de 2020 hasta aquella visita a Quito, Simón jugó 146 partidos con la camiseta de River; marcó solo seis goles, repartió 16 asistencias (según el sitio Transfermarkt) y ganó cinco títulos: Liga Profesional 2021 y 2023, Trofeo de Campeones 2021 y 2023 y Supercopa Argentina 2023.

Su mejor momento fue en aquel título de la Liga Profesional 2021, cuando brilló en el equipo que tuvo a Julián Álvarez como gran figura y goleador. En aquel entonces, el Muñeco lo había puesto bajo su ala y lo había convertido en uno de sus niños mimados.

Con Gallardo, siempre tuvo posibilidades y continuidad, pero lo cierto es que le costó volver a encontrar aquella regularidad. Tras la llegada de Martín Demichelis, es muy recordada la decisión de ubicarlo como lateral derecho, posición en la que no rindió y por la que terminó muy postergado.

Con la vuelta del Muñeco, parecía tener un resurgir, hasta tuvo algunos muy buenos partidos. Tras eso, volvió a tener la misma irregularidad que el equipo y la llegada de refuerzos empezó a hacerlo perder lugar. Maximiliano Meza, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño y Matías Galarza llegaron para renovar el plantel y son los nombres que hacen que Simón ya no tenga lugar. Y aunque Gallardo le había dejado una pequeña ventana abierta, ya le había abierto la puerta de salida.

