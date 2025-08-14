En el estreno de Walter Ribonetto como DT, Godoy Cruz perdió 2-1 en Belo Horizonte por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Godoy Cruz perdió 2-1 con Atlético Mineiro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con el debut de su flamante entrenador, Walter Ribonetto, el Tomba no pudo aguantar la ventaja inicial y está obligado a ganar en el partido de vuelta, que se jugará dentro de siete días en Mendoza.

Los primeros minutos fueron altamente favorables para el elenco local. De hecho, Rony exigió a la defensa mendocina con su despliegue y obligó al arquero Franco Petroli a intervenir cuando el reloj marcaba que habían transcurrido 20 minutos. Sin embargo, el marcador permaneció intacto.

A los 37 minutos de la primera mitad, el Tomba se puso en ventaja. Santino Andino llegó a la puerta del área, se sacó a un hombre de encima con una gambeta y, con su pierna izquierda, puso la pelota en el ángulo del arco defendido por Everson.

A pocos minutos del final, el Mineiro lo empataba por medio de Guilherme Arana, pero la jugada no fue convalidada por un fuera de juego previo y el conjunto argentino se fue en ventaja al descanso.

Godoy Cruz cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Atletico Mineiro 1 Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

En los primeros momentos del complemento, el Tomba hizo el juego que más le convenía: aguantó los embates del rival, hizo lentas todas las pelotas que pudo y atacó cuando la situación lo ameritaba. Eso hizo que el marcador no se modifique durante ese período.

Sin embargo, cerca de los 70 minutos de juego, el Galo empató las acciones. Tomás Cuello aprovechó un error de cálculo de Petroli y, solo frente al arco, estableció el 1-1 en Belo Horizonte. Luego de un tiempo en el que el partido fue interrumpido constantemente por infracciones, el equipo argentino volvió a avisar. Federico Rasmussen capturó un rebote en la puerta del área y sacó una volea de zurda que se fue apenas desviada.

A poco del final, Mineiro dio vuelta el resultado. Tras una asistencia de Reinier Jesus con el pecho, Hulk quedó mano a mano con el guardameta tombino y puso las cosas 2-1 cuando el reloj indicaba que ya habían transcurrido 88 minutos.