Uno Entre Rios | Ovación | Godoy Cruz

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

En el estreno de Walter Ribonetto como DT, Godoy Cruz perdió 2-1 en Belo Horizonte por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

14 de agosto 2025 · 21:11hs
Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Godoy Cruz perdió 2-1 con Atlético Mineiro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con el debut de su flamante entrenador, Walter Ribonetto, el Tomba no pudo aguantar la ventaja inicial y está obligado a ganar en el partido de vuelta, que se jugará dentro de siete días en Mendoza.

Los primeros minutos fueron altamente favorables para el elenco local. De hecho, Rony exigió a la defensa mendocina con su despliegue y obligó al arquero Franco Petroli a intervenir cuando el reloj marcaba que habían transcurrido 20 minutos. Sin embargo, el marcador permaneció intacto.

Gimnasia ganó en Mendoza.

Gimnasia de La Plata le ganó a Godoy Cruz en Mendoza

River y Libertad empatan sin goles en Paraguay.

River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

A los 37 minutos de la primera mitad, el Tomba se puso en ventaja. Santino Andino llegó a la puerta del área, se sacó a un hombre de encima con una gambeta y, con su pierna izquierda, puso la pelota en el ángulo del arco defendido por Everson.

A pocos minutos del final, el Mineiro lo empataba por medio de Guilherme Arana, pero la jugada no fue convalidada por un fuera de juego previo y el conjunto argentino se fue en ventaja al descanso.

Godoy Cruz cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Atletico Mineiro 1
Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

En los primeros momentos del complemento, el Tomba hizo el juego que más le convenía: aguantó los embates del rival, hizo lentas todas las pelotas que pudo y atacó cuando la situación lo ameritaba. Eso hizo que el marcador no se modifique durante ese período.

Sin embargo, cerca de los 70 minutos de juego, el Galo empató las acciones. Tomás Cuello aprovechó un error de cálculo de Petroli y, solo frente al arco, estableció el 1-1 en Belo Horizonte. Luego de un tiempo en el que el partido fue interrumpido constantemente por infracciones, el equipo argentino volvió a avisar. Federico Rasmussen capturó un rebote en la puerta del área y sacó una volea de zurda que se fue apenas desviada.

A poco del final, Mineiro dio vuelta el resultado. Tras una asistencia de Reinier Jesus con el pecho, Hulk quedó mano a mano con el guardameta tombino y puso las cosas 2-1 cuando el reloj indicaba que ya habían transcurrido 88 minutos.

Godoy Cruz Atlético Mineiro Brasil Mendoza
Noticias relacionadas
El entrerriano Marcos Kremer vuelve a  Los Pumas.

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Raúl Cascini ya no es más empleado del conjunto de la Ribera.

La advertencia de Raúl Cascini tras ser despedido de Boca

Autoridades presentes en la presentación del Maratón.

Presentaron el Maratón Solidario San Agustín Corre

La Selección Argentina derrotó a México en el Mundial 2022 disputado en Qatar.

Se cayeron los duelos ante México y la Selección Argentina busca rival para la gira por EEUU

Ver comentarios

Lo último

River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Ultimo Momento
River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Paraná: denunció que le robaron el auto y lo tenia oculto en su casa quinta

Paraná: denunció que le robaron el auto y lo tenia oculto en su casa quinta

La advertencia de Raúl Cascini tras ser despedido de Boca

La advertencia de Raúl Cascini tras ser despedido de Boca

Policiales
Paraná: denunció que le robaron el auto y lo tenia oculto en su casa quinta

Paraná: denunció que le robaron el auto y lo tenia oculto en su casa quinta

Operativo cerca de una iglesia: secuestran dinero, drogas y un arma

Operativo cerca de una iglesia: secuestran dinero, drogas y un arma

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Ovación
River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Presentaron el Maratón Solidario San Agustín Corre

Presentaron el Maratón Solidario San Agustín Corre

Alexis Mac Allister: La persona que tomó la decisión de que yo me vaya fue Riquelme

Alexis Mac Allister: "La persona que tomó la decisión de que yo me vaya fue Riquelme"

La provincia
El dólar oficial aceleró su caída y cerró a 1.300 pesos

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a 1.300 pesos

La Municipalidad de Paraná realizó más de 4.600 castraciones a mascotas este año

La Municipalidad de Paraná realizó más de 4.600 castraciones a mascotas este año

Región Centro: quedó constituida la Mesa Permanente contra la Trata de Personas

Región Centro: quedó constituida la Mesa Permanente contra la Trata de Personas

Enersa refuerza el control interno y recupera 30 millones de pesos

Enersa refuerza el control interno y recupera 30 millones de pesos

Pablo Millán regresa al Teatro 3 de Febrero con un show renovado

Pablo Millán regresa al Teatro 3 de Febrero con un show renovado

Dejanos tu comentario