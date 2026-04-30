Liga Argentina: La Unión de Colón abre una de las series de cuartos de final

El Rojo de Colón recibirá a Santa Paula de Gálvez por los cuartos de final de la Liga Argentina de Básquet. El juego comenzará a las 21.

La Unión de Colón comenzará este jueves su su camino en los cuartos de final de la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet. Desde desde las 21 recibirá a Santa Paula de Gálvez en el estadio Carlos Delasoie, en el arranque de una serie que se perfila intensa y sumamente equilibrada.

El calendario de la llave ya está definido: el segundo punto se jugará el sábado nuevamente en Colón, mientras que la serie se trasladará luego a suelo santafesino para el tercer encuentro, programado para el martes 5 de mayo. En caso de ser necesario, el cuarto juego se disputará el jueves 7, también en Gálvez. Si la eliminatoria requiere un quinto y decisivo capítulo, la definición regresará al Carlos Delasoie el 12 de mayo.

Con formato al mejor de cinco partidos, La Unión intentará aprovechar su fortaleza como local para tomar ventaja en el inicio, mientras que Santa Paula buscará golpear de visitante y recuperar la localía. Se trata de una serie entre dos equipos sólidos, con argumentos suficientes para soñar en grande.

Como llego La Unión a los cuartos de final

El conjunto entrerriano alcanzó esta instancia luego de superar en una exigente llave de octavos de final a Pico FC de La Pampa por 3 a 2, con una localía determinante: El Rojo ganó los tres encuentros disputados en la Costa del Uruguay. En la fase regular, el elenco dirigido por Martín Guastavino finalizó en el cuarto escalón, por detrás de Provincial de Rosario, Central Entrerriano de Gualeguaychú y Lanús, aunque de ese lote de privilegio solo Lanús y La Unión continúan en competencia.

Santa Paula, por el camino más largo

Santa Paula de Gálvez, en tanto, terminó quinto en la fase regular, Conferencia Norte y debió recorrer un camino más extenso. Primero sorteó la reclasificación frente a Independiente BBC de Santiago del Estero y luego mostró toda su jerarquía en octavos, donde eliminó a Sportivo Suardi de Córdoba por 3 a 1, cerrando la serie con una impactante victoria por 109 a 87.

Otras llaves de la Liga Argentina

Lanús y Villa San Martín de Chaco se enfrentarán desde las 20.30 en el estadio Antonio Rotili en el primer punto de una de las llaves correspondiente a los cuartos de final de la Liga Argentina de Básquet.

El Granate fue el único equipo que barrió la serie de octavos en tres juegos, dejando en el camino a Quilmes de Mar del Plata. El elenco chaqueño eliminó a Amancay de La Rioja, equipo que conquistó el 1 de la Conferencia Norte en la etapa regular.

Los primeros puntos de las restantes dos series se disputarán el sábado. Uno de los juegos se disputarán el Córdoba, donde Barrio Parque recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata. El Lobo marcó el final del camino de Central Entrerriano de Gualeguaychú. MIentras que en San Francisco San Isidro enfrentará a Deportivo Viedma.