El conjunto de Colón perdió con Lanús, como visitante, por 88 a 71, en el marco de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

La Unión de Colón perdió con Lanús, como visitante, por 88 a 71 en el marco de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. En el estadio Antonio Rotili, el equipo dirigido por Martín Guastavino sufrió la puntería del anfitrión desde la tercera dimensión: 16 de 34 lanzamientos.

El Granate impuso condiciones desde el salto inicial para domar a La Unión de Colón y decretar una justa e indiscutible. Así, el equipo de Manu Anglese optimizó su récord a 14-8 para seguir en el sexto puesto y al acecho de las posiciones de vanguardia.

Lanús confirmó su excelso arranque de 2026 porque sumó su sexta alegría en siete presentaciones e hilvanó el tercer triunfo al hilo. Por su parte, el Rojo quedó con una marca 13-7 para navegar por el quinto lugar de la tabla.

En una noche de rotación corta, por las ausencias de Roquez Johnson (sancionado por una expulsión en el juego anterior) y Alejo Sacchi (lesión), el ganador disfrutó de la bestial tarea de Mike Henry, con 28 puntos (12/15 de campo), 6 rebotes y 32 de valoración, secundado por Rob Whitfield con 18 unidades. Pero la nota sobresaliente de la producción se centró en la pasmosa puntería de 16/34 de triples (47%). En el rincón visitante se destacó Gonzalo Romero con 17 tantos y 6 recobres.

La Unión sufrió los triples de Lanús y cayó como visitante por la Liga Argentina

La Unión básquet 1 La Unión sufrió los triples de Lanús y cayó como visitante por la Liga Argentina.

El Granate saltó al parquet con la convicción de dictar el pulso, por eso se escapó 10-2 con su estilo de velocidad para las transiciones y un goleo repartido entre Henry, Merchant y Whitfield, con 6 cada uno. Incluso, el local estiró su renta a 21-9, a falta de 4 minutos. La Unión salió del asedio, y sus pérdidas (6), y lastimó en la pintura para clausurar abajo 23-18.

El segundo capítulo se transformó en un rendimiento impresionante de Lanús, que bombardeó, literalmente, al oponente con su efectividad desde Saturno, a tal punto que clavó 8/15 y apenas 1/3 en dobles. Diferentes manos aportaron en el dueño de casa, aunque se destacaron Prome y Henry con tres triples cada uno. Con ese aluvión, el equipo de Anglese profundizó su dominio a 35-23 y luego 44-29. El Rojo no hizo pie en todo el cuarto y no pudo evitar que el entretiempo llegase con la ventaja 49-36, que lució a exigua por la performance de cada elenco.

Tras las charlas en vestuarios, el Grana prosiguió enchufado, aunque cedió muchos balones (9 pérdidas). El trámite mermó en la calidad de las ofensivas, pero el local acaparó una máxima de 61-41, con 4 minutos en el reloj. Con mayor injerencia de las durezas defensivas se bajó la cortina del segmento con el anfitrión en ganancia 67-52.

En el último cuarto no llegó la reacción de La Unión, que necesitaba frenar las vías del rival y también elevar su faena en ataque. Lanús volvió a tomar una brecha de veinte, 73-53, a los tres minutos. A pesar de la presión extendida y sus intenciones, al visitante no le alcanzó para torcer la dinámica del partido. Henry (11) resolvió con sus recursos y colaboró para que el Granate no sufriera en ningún momento para desembarcar en una festejada victoria.

Prensa Lanús