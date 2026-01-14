Uno Entre Rios | Ovación | Central

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Las viejas luces del estadio se pusieron a la venta en la tienda oficial de Rosario Central con certificado de autenticidad. Se agotaron.

14 de enero 2026 · 19:56hs
Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Este miércoles se llevó adelante la venta de las históricas luminarias del Gigante de Arroyito y, como era de esperar, la movida despertó una mezcla de nostalgia, orgullo y ansiedad canalla. Los hinchas de Rosario Central pudieron llevarse a casa un pedazo de la historia del estadio: las viejas luces que durante décadas iluminaron goles, abrazos interminables, noches de gloria y también de sufrimiento.

Según pudo saber La Capital, en total se pusieron a la venta 320, que pesan 30 kilos cada una. Las torres tenían capacidad para 70 cada una, pero no estaban todas completas. La venta avanzó a buen ritmo y para las 13, ya se habían agotado todas.

Juventud Unida se enfrentará con Sanjustino en la próxima instancia.

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

Luciano Benavides acordtó distancia con la punta y ahora está a 56 segundos del primero.

Luciano Benavides se puso nuevamente en carrera

Las luminarias, que formaron parte del sistema de iluminación tradicional del Gigante y fueron testigos de momentos imborrables, desde partidos históricos hasta el Mundial 1978, comenzaron a comercializarse en la Tienda Oficial del estadio y se formaron largas filas desde las primeras horas de la mañana. Algunos hasta se las llevaron en bicicleta y le arrancaron una sonrisa a los canallas que se los cruzaron tanto en la calle como en redes sociales.

Central Luces 14.1 (1)

Precios de las luces del estadio de Central

Cada una se vendió a 100 mil pesos, con un tope de dos unidades por persona, y venía acompañada por un certificado de autenticidad que acreditaba su origen y su pasado en Arroyito.

La iniciativa acompaña el proceso de modernización del estadio, que dio un paso clave hacia el futuro con la instalación de un nuevo sistema de iluminación LED. Pero, lejos de desprenderse sin más de los viejos reflectores, el club decidió convertirlos en objetos de culto: reliquias pensadas para hinchas que quieren conservar algo más que una camiseta o una foto.

Desde temprano, las consultas se multiplicaron y fueron muchos los socios e hinchas que se acercaron con la ilusión de quedarse con una de esas luces que alguna vez alumbraron al Gigante. Las luminarias históricas dejan su lugar a la tecnología, pero se transforman en piezas únicas, cargadas de sentido.

Central Rosario Gigante
Noticias relacionadas
En River no quieren desarticular su estructura ofensiva.

River rechazó una oferta de 12 millones de dólares por Facundo Colidio

Los Pumas jugarán la Nations Championship.

Los Pumas serán protagonistas de las finales de las finales del Nations Championship 2026

En Boca confían en que todo se resolverá.

Boca tiene complicaciones para comprar a Marino Hinestroza

Ricardo Centurión vuelve al fútbol argentino.

Ricardo Centurión fue presentado en Racing de Córdoba

Ver comentarios

Lo último

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

Ultimo Momento
Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

Subsidios: se postergó hasta febrero la implementación del nuevo esquema al gas y la electricidad

Subsidios: se postergó hasta febrero la implementación del nuevo esquema al gas y la electricidad

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Policiales
San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

Ovación
Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida de Gualeguaychú, a semifinales del Torneo Regional Amateur

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Furor en Rosario Central por las viejas luminarias del Gigante

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Luciano Benavides se puso nuevamente en carrera

Luciano Benavides se puso nuevamente en carrera

Gimnasia de Concepción del Uruguay presentó su entrenador para el Torneo Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay presentó su entrenador para el Torneo Federal A

La provincia
Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Verano, alcohol y conflictos: ¿El calor los pone violentos?

Verano, alcohol y conflictos: ¿El calor los pone violentos?

El precio de la papa en la mira y el auge de nuevas verdulerías por la crisis

El precio de la papa en la mira y el auge de nuevas verdulerías por la crisis

Paraná: sigue la vacunación contra el sarampión en barrios

Paraná: sigue la vacunación contra el sarampión en barrios

Colón sostiene la ocupación de enero con playas en óptimas condiciones

Colón sostiene la ocupación de enero con playas en óptimas condiciones

Dejanos tu comentario