Máxima Duportal, presente y mejor futuro en el deporte

El hockey sobre césped de Paraná continúa aportando talentos al más alto nivel nacional e internacional. En ese contexto, el nombre de Máxima Duportal vuelve a destacarse con fuerza. La jugadora surgida en Talleres de Paraná, que actualmente defiende los colores de River Plate en el competitivo hockey Metropolitano, fue nuevamente convocada a la Selección Argentina Sub 21, confirmando su gran presente deportivo.

La paranaense viene de transitar un 2025 inolvidable, donde logró consolidarse en el primer equipo del Millonario y fue protagonista con el seleccionado juvenil argentino, con el que se consagró subcampeona mundial en Chile y campeona panamericana, además de integrar el plantel que ganó un torneo amistoso de Cuatro Naciones. Ahora, mientras disfruta de unos días de descanso en la capital entrerriana, ya proyecta un 2026 cargado de desafíos, compromisos y sueños por cumplir en lo que será una larga temporada entre River y la Selección Argentina.

En las últimas horas, el entrenador del seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, Juan Martín López, dio a conocer la primera convocatoria del año 2026 para la divisional Sub 21. Las Leoncitas concentrarán entre el 9 y el 11 del mes próximo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), y entre las citadas se encuentra nuevamente la paranaense Duportal. Un dato no menor es que López conoce muy bien a la entrerriana, ya que también es el entrenador del primer equipo de River Plate, lo que le ha permitido seguir de cerca su evolución.

Con este mismo cuerpo técnico, la Selección Juvenil estuvo muy cerca de alcanzar la gloria máxima en el Mundial Sub 21 disputado en Chile, donde ,la Selección Argentina cayó ajustadamente por 2 a 1 ante Países Bajos en la final y se quedó con la medalla de plata. Entre las figuras más destacadas del torneo estuvo justamente Máxima Duportal, quien tuvo actuaciones sobresalientes a lo largo de la competencia.

En diálogo con Ovación, la jugadora hizo un balance de su último año y no ocultó su satisfacción: “El 2025 fue recontrapositivo en ambos aspectos. Desde el club, River Plate, estamos en un proyecto más que nada, buscando crecer y construir un equipo. El plantel sufrió bajas en los últimos años y subieron muchas chicas de inferiores, entonces la idea es construir un equipo, forjar una identidad y volver a hacer esas Vikingas que caracterizan al hockey de River Plate”.

Sobre su experiencia con la camiseta celeste y blanca, agregó: “Con el seleccionado fue un año increíble. Me pasaron cosas que jamás pensé que me iban a pasar. Uno lo sueña, pero de ahí a que pase es otra cosa. Estoy muy feliz, súper contenta. El grupo es muy lindo y deportivamente nos fue muy bien: ganamos un Cuatro Naciones, el Panamericano y logramos el subcampeonato del mundo en Chile, que no es cualquier cosa. Fue todo súper positivo”.

Máxima Duportal también recordó cómo se dio su llegada a River, un club con el que siente una fuerte identificación personal: “Desde muy chica sigo el hockey Metropolitano y soy de River. Mi papá es hincha, mi mamá, mi familia, todos, así que no me queda otra que ser de River en mi casa. Siempre me gustó el hockey del club, tuve muchas referentes que jugaron ahí y eso me llamó la atención. Muy feliz de que se me haya dado la oportunidad de jugar en River”.

En cuanto a la realidad económica de un deporte amateur como el hockey, Máxima fue clara: “Mi familia me banca cien por cien. Más allá de que es River, sigue siendo un deporte amateur, así que los gastos de estar en Buenos Aires los afrontamos nosotros. Por suerte tengo el apoyo de todos por un sueño. Estar en Buenos Aires me permitió que en 2025 el entrenador de River también sea el de Las Leoncitas, y pudo ver más de cerca mi crecimiento y rendimiento. Desde el interior es complicado que te vean; tenés que destacar mucho en algún torneo y tener la suerte de que justo estén mirando”.

La jugadora entrerriana explicó cómo es su rutina lejos del estadio Monumental y detalló dónde entrena el hockey de River Plate: “En realidad el hockey de River no está en el Monumental. Está en la localidad de San Martín, cerca del predio de Tecnópolis, en el Círculo de Oficiales del Ejército. Es la única disciplina del club que está ahí. Las demás están en el estadio Monumental. Se estima que en algún momento se haga una cancha de hockey de agua en el estadio, pero por ahora es solo un proyecto”.

La vida fuera del deporte

Más allá que Maxima Duportal está realizando un sueño de jugar al deporte que ama, también piensa en estudiar una carrera para pensar más allá del deporte. Sobre eso la joven paranaense de 20 años dijo: “Me gustaría estudiar algo relacionado a la comunicación. Ahora que estoy dando notas o me llaman o me gusta esto de la comunicación social. Siempre me gustó el periodismo deportivo. Pero sé que es algo bastante complicado para las mujeres porque cuesta un poco más meterse ahí. Por lo que he visto, he escuchado, he hablado con algunas cercanas. Pero sin dudar que le estoy tomando gustito al hablar en los medios de comunicación”.

Con presente sólido, experiencia internacional y la humildad intacta, Máxima Duportal continúa escribiendo su propia historia y llevando el nombre de la ciudad de Paraná a lo más alto del hockey argentino, con la ilusión intacta de seguir creciendo y alcanzar nuevos objetivos con la camiseta de River Plate y la Selección Argentina.

Máxima Duportal a un paso de la Selección Mayor

El Seleccionado Argentino Femenino Sub 21 de Hockey sobre Césped, conocido como Las Leoncitas, es el equipo juvenil que representa a Argentina en el ámbito internacional de la categoría. Constituye un eslabón fundamental en la estructura del hockey nacional, siendo la principal fuente de desarrollo y formación de las futuras jugadoras del seleccionado mayor. De ese proyecto forma parte activa la paranaense Máxima. Que está a un paso de estar en el combinado de las Leonas.