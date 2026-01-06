Uno Entre Rios | Ovación | Sebastián Villa

Sebastián Villa sobre River: "Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo"

Sebastián Villa se mostró dispuesto a vestir la camiseta del Millonario a pesar de su pasado en Boca Juniors.

6 de enero 2026 · 14:43hs
Sebastián Villa manifestó su deseo de continuar su carrera en Núñez.

Sebastián Villa manifestó su deseo de continuar su carrera en Núñez.

La negociación entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza por Sebastián Villa quedó prácticamente descartada,pero, cuando la puerta parecía cerrada, el propio futbolista agitó la escena con declaraciones explosivas. “Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo”, lanzó en una entrevista, dejando en claro su deseo de vestir la camiseta Millonaria.

Si bien desde Núñez ofertaron cuatro millones de dólares, el club mendocino pidió 12 millones de la misma moneda por el delantero colombiano, una diferencia considerada insalvable por la dirigencia riverplatense, que decidió archivar el tema en este mercado de pases.

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia en la coronación de la Copa Argentina.

Hinchas y socios de River repudian la posible contratación de Sebastián Villa

Sebastián Villa figura en Independiente Rivadavia.

Gallardo quiere a Villa para River

Villa admitió que su etapa en Boca es pasado y que su relación con Juan Román Riquelme no terminó de la mejor manera, pero remarcó que hoy su prioridad es seguir creciendo futbolística y familiarmente.

El colombiano también habló en su entrevista con PicadoTV, de su motivación deportiva y de la posibilidad de reencontrarse con Juan Fernando Quintero. “Sería un honor jugar a su lado. Juanfer conoce mi mentalidad y sabe que me gustan los retos”, dijo al tiempo que se mostró confiado en aprovechar una eventual oportunidad en Núñez para relanzar su carrera y volver a la selección de Colombia.

La postura de River

Pese a esas señales públicas, en River la postura es firme y la conducción encabezada por Stefano Di Carlo mantiene una línea de mercado clara, con presupuestos acotados y contratos atados a productividad, y no está dispuesta a salir de esos márgenes, incluso cuando se trata de jugadores que gustan al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.

Así, la “bomba” del verano se desactivó tan rápido como explotó, por lo que, a menos que haya un cambio radical en las pretensiones de Independiente Rivadavia o una presión decisiva del propio futbolista, River ya dio vuelta la página.

