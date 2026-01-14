Un informe revela que los sueldos no alcanzan para tomarse vacaciones. Se trata del 46% de los encuestados que no viajará por la baja del poder adquisitivo.

El 46% de los argentinos no se tomó vacaciones en 2025 por falta de plata.

El 46% de los trabajadores en Argentina no se tomó vacaciones en el último año y la razón principal de ello fue por falta de poder adquisitivo, pero seis de cada 10 de los que podrán hacerlo, ya planea viajar entre diciembre y marzo, sea dentro del país o al exterior.

La primera conclusión surge de un estudio de la plataforma y consultora de empleo internacional Bumeran, mientras la segunda, se desprende de una compulsa realizada por la billetera virtual belo entre más de 1000 argentinos, ambas cotejadas por la agencia Noticias Argentinas.

El relevamiento, que pone de manifiesto el elevado porcentaje de la población que no disfrutará de las vacaciones, expone una tendencia que se acentúa en un escenario en el que persisten una relativamente alta inflación, con ingresos que no terminan de recomponerse y recortes forzados en los presupuestos familiares que obligan a postergar el descanso.

Los datos evidencian que el descanso anual dejó de ser un derecho accesible para transformarse en una elección atravesada por las restricciones económicas.

En ese sentido, el sondeo advirtió que, a pesar de que la inflación es baja, la caída de los salarios reales en comparación con el acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) condicionaron la posibilidad de que las familias argentinas puedan salir a veranear.

Las causas de la abstinencia

Entre los trabajadores que no lograron tomarse días de descanso, el 56% señaló la falta de recursos económicos como el motivo principal.

Otro 21% atribuyó la imposibilidad de vacacionar a un cambio laboral, una categoría amplia que incluye nuevas condiciones de empleo y esquemas con menos derechos adquiridos.

El 12% dijo que priorizó objetivos personales o profesionales. Otras causas, sumaron el 11% de los motivos.

A tener en cuenta, asimismo, es el dato de que un 29% preferiría reducir su jornada laboral antes que tomarse vacaciones, lo que refleja el deterioro del poder adquisitivo y la búsqueda de mejores condiciones de trabajo.