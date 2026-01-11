Uno Entre Rios | Ovación | River

River pone en marcha su 2026 en Montevideo

River se enfrentará con Millonario de Colombia desde las 21, en lo que será su primera presentación en el año. El partido es en el estadio Gran Parque Central.

11 de enero 2026 · 07:57hs
River jugará este domingo por la noche en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo.

River jugará este domingo por la noche en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo.

River levanta el telón del 2026 este domingo, cuando enfrente a Millonarios en un amistoso internacional correspondiente a la Serie Río de la Plata. El partido se jugará desde las 21 en el estadio Gran Parque Central de Montevideo y marcará el primer examen formal del equipo de Marcelo Gallardo en el nuevo año. A dos semanas del inicio del Torneo Apertura, el encuentro servirá como banco de pruebas para empezar a darle forma a lo que viene.

La atención estará puesta en las caras nuevas del plantel. Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña ya trabajan a la par del grupo y tienen grandes chances de sumar sus primeros minutos con la camiseta del Millonario. Gallardo todavía no definió el once inicial, pero la idea es comenzar a ensamblar piezas y observar respuestas individuales en un contexto de partido.

Una de las confirmaciones pasa por el arco. Sin Franco Armani ni Ezequiel Centurión disponibles, Santiago Beltrán será el encargado de custodiar los tres palos. El juvenil, que fue titular en Reserva durante gran parte del 2025, tendrá una oportunidad clave para mostrarse y empezar a meterse en la consideración del cuerpo técnico.

También habrá bajas y cuidados especiales. Marcos Acuña no será de la partida por un traumatismo en un dedo del pie izquierdo, por lo que Viña asoma como una alternativa fuerte para ocupar el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Vera podría tener su estreno desde el arranque, en un mediocampo que Gallardo empieza a reconfigurar.

Del otro lado estará Millonarios, que también utiliza este amistoso como punto de partida para su temporada 2026. El conjunto colombiano afronta una pretemporada exigente, con compromisos ante equipos argentinos como Independiente y Boca, y con el objetivo de llegar afilado a la Copa Sudamericana, certamen que disputará este año.

La gran novedad en los Embajadores es el regreso de Radamel Falcao. El Tigre renovó su vínculo con el club de sus amores y será una de las principales atracciones del amistoso en Montevideo. Con su jerarquía y experiencia, el delantero buscará liderar a un Millonarios que quiere ser protagonista tanto a nivel local como internacional.

Los datos de River vs. Millonarios, por la Serie Río de La Plata

  • Hora: 21.
  • TV: Disney +.
  • Árbitro: A confirmar.
  • Estadio: Gran Parque Central.

La posible formación de River vs. Millonarios, por la Serie Río de La Plata

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Juan Carlos Portillo; Kevin Castaño o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

La posible formación de Millonarios vs. River, por la Serie Río de La Plata

Guillermo De Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña; Beckham Castro, David Mackalister Silva, Edwin Mosquera; Leonardo Castro o Radamel Falcao. DT: Hernán Torres.

