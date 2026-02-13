Uno Entre Rios | La Provincia | San José

La Justicia confirmó la cautelar que obliga a San José a absorber a los 237 trabajadores de Buses Paraná

Se confirmó este viernes la medida cautelar que ordena a Transporte San José SA absorber de manera transitoria a lo choferes. Sigue el conflico.

13 de febrero 2026 · 18:54hs
Los colectivos de la empresa San José circulan desde hace un par de meses en Paraná.

Foto Municipalidad de Paraná.

Los colectivos de la empresa San José circulan desde hace un par de meses en Paraná.

La Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la medida cautelar que ordena a Transporte San José SA absorber de manera transitoria a los 237 trabajadores que se desempeñaban en Buses Paraná UTE (Grupo ERSA), desde el inicio de la nueva concesión del servicio urbano en Paraná y hasta que se dicte sentencia definitiva.

El tribunal rechazó los planteos de incompetencia y falta de legitimación formulados por la empresa concesionaria, y entendió que se encuentran acreditados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, por lo que decidió mantener la vigencia de la cautelar.

El origen del conflicto

La disputa judicial se inició el 26 de noviembre, cuando el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 7, Claudio Fabián Loguarro, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

En su resolución, el magistrado ordenó que San José SA –que asumió la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná el 7 de diciembre– absorbiera transitoriamente al personal que se desempeñaba en Buses Paraná, integrada por Ersa Urbano SA y Transporte Mariano Moreno SRL.

El juez dispuso que la absorción debía regir desde el inicio de la explotación adjudicada y hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la causa.

Los intentos de la empresa San José por frenar la medida

Desde entonces, Transporte San José SA intentó revertir la resolución judicial. En primer término, planteó la incompetencia del juez porteño para intervenir en un conflicto que se desarrolla en Paraná. También presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio, solicitando la revocación de la cautelar o, en su defecto, que se le otorgara efecto suspensivo para evitar la absorción inmediata del personal.

La empresa además acudió ante la jueza laboral N° 4, Carmen Prevedel, para que autorizara el incumplimiento del mandato judicial, pero la magistrada rechazó el planteo. Posteriormente recurrió ante la Cámara del Trabajo y también solicitó al propio juez Loguarro la suspensión de la cautelar hasta que se resolviera la cuestión de fondo, vía que también fue denegada.

Ahora, con la confirmación de la Sala IX, la cautelar queda firme en esta instancia y continúa vigente.

Reclamo de UTA y posible sanción

Tras conocerse la confirmación del fallo, la UTA presentó un nuevo planteo ante la Justicia para que se apliquen sanciones económicas a San José SA por el incumplimiento de la medida. Ese pedido aún no ha sido resuelto.

“Aguardamos que la empresa acate la resolución judicial”, expresó Alejandro Becic, abogado del gremio, en declaraciones a Entre Ríos Ahora.

Mientras tanto, los 237 trabajadores que aún no fueron absorbidos comenzaron a enviar telegramas a la concesionaria, en medio de la incertidumbre laboral que atraviesan desde el cambio de prestador del servicio.

El conflicto continúa abierto y a la espera de una sentencia definitiva que determine el fondo de la cuestión.

