El Ministerio de Salud recordó la importancia del uso del preservativo.

En el Día Internacional del Preservativo, el Ministerio de Salud de Entre Ríos recordó la importancia de su uso. Además, anunció testeos en Gualeguay.

En el marco del Día Internacional del Preservativo, que se conmemora cada 13 de febrero, el Ministerio de Salud de Entre Ríos recordó la importancia de la prevención y anuncia que se realizarán testeos voluntarios y gratuitos de VIH y sífilis durante el fin de semana de carnaval en Gualeguay.

Las jornadas tendrán lugar los días 14 y 15 de febrero, en el predio del Corsódromo (Avenida Presidente Arturo Illia y Belgrano), de 21 a 0. Las pruebas son confidenciales, gratuitas y no requieren preparación previa.

El Ministerio de Salud sobre el día del preservativo

La fecha busca promover el uso del preservativo como método de protección, que alcanza hasta un 98 por ciento de efectividad para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no intencionales, siempre que se utilice de manera correcta y en todas las relaciones. Es importante señalar que es gratuito y se puede solicitar en centros de salud y hospitales.

El cuidado de la salud es un aspecto fundamental para el disfrute pleno de la sexualidad y para construir vínculos responsables. Incorporar el profiláctico en cada práctica sexual no solo reduce riesgos, sino que también favorece relaciones más seguras y conscientes.

No obstante, desde la cartera sanitaria provincial se advierte que en los últimos años se observa una tendencia a la disminución en su uso, una situación que genera preocupación entre los equipos de salud.

Para garantizar su efectividad, el preservativo debe utilizarse desde el inicio hasta el final de cada encuentro sexual -oral, vaginal o anal-. Nunca debe reutilizarse.

Se recomienda usar lubricantes a base de agua para evitar roturas y no emplear productos oleosos que dañen el látex. También es importante verificar la fecha de vencimiento y el estado del envase, y abrirlo solo con los dedos, sin objetos cortantes ni los dientes.

El preservativo también puede adaptarse para la confección de un campo de látex destinado a otras prácticas sexuales. Para ello, se corta el aro de la base y luego a lo largo, formando un cuadrado de látex que se coloca sobre la zona a proteger.

Datos finales

Finalmente, se recuerda que, además de las jornadas especiales en Gualeguay, en los hospitales de la provincia se puede solicitar la prueba de detección de ITS y en los centros de salud se realizan testeos para la detección de sífilis, reforzando así las estrategias de prevención y diagnóstico oportuno.