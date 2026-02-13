Uno Entre Rios | Ovación | San Miguel

San Miguel debutó con triunfo en la Primera Nacional ante Central Norte

Lucas Delgado convirtió de cabeza el único tanto del partido y le dio los tres puntos a San Miguel ante lo del Salta.

13 de febrero 2026 · 20:08hs
San Miguel ganó en su presentación en el torneo.

San Miguel ganó en su presentación en el torneo.

San Miguel inició la Primera Nacional con un triunfo por 1-0 frente a Central Norte en el estadio Malvinas Argentinas y sumó sus primeros tres puntos del campeonato.

El equipo local marcó la diferencia desde el arranque y sostuvo la ventaja sin mayores sobresaltos. el único gol del partido llegó a los cuatro minutos del primer tiempo. Tras un lateral que cayó en el área, Lucas Delgado apareció de cabeza y venció al arquero Vázquez para establecer el 1-0. Fue la primera aproximación clara y terminó siendo decisiva.

El Turismo Carretera arranca su año en El Calafate.

Turismo Carretera y TC Pista levantan el telón con 56 autos y el debut de Mercedes-Benz y BMW

Portillo  ingresó en River a los 75 y a los 77, tras una disputa de pelota, sintió un fuerte dolor en su rodilla derecha.

River: Portillo se rompió el ligamento cruzado anterior

Central Norte, dirigido por Adrián Bastía, intentó reaccionar, pero mostró imprecisiones propias del inicio de temporada y generó poco peligro.

San Miguel, en cambio, contó con dos chances claras para ampliar la diferencia: un remate tras un error del arquero que salvó Enriquez en la línea y un mano a mano que Vázquez logró contener.

San Miguel Central Primera Nacional Central Norte Salta
Noticias relacionadas
patronato presento la indumentaria que lucira en la primera nacional

Patronato presentó la indumentaria que lucirá en la Primera Nacional

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores.

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

central entrerriano celebro una nueva victoria en la liga argentina

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

san martin de tucuman, primer rival de patronato: el gigante que quiere despertar

San Martín de Tucumán, primer rival de Patronato: el gigante que quiere despertar

Ver comentarios

Lo último

Concordia fue sede de las VIII Jornadas Regionales de Educación

Concordia fue sede de las VIII Jornadas Regionales de Educación

San Miguel debutó con triunfo en la Primera Nacional ante Central Norte

San Miguel debutó con triunfo en la Primera Nacional ante Central Norte

El Ministerio de Salud recordó la importancia del uso del preservativo

El Ministerio de Salud recordó la importancia del uso del preservativo

Ultimo Momento
Concordia fue sede de las VIII Jornadas Regionales de Educación

Concordia fue sede de las VIII Jornadas Regionales de Educación

San Miguel debutó con triunfo en la Primera Nacional ante Central Norte

San Miguel debutó con triunfo en la Primera Nacional ante Central Norte

El Ministerio de Salud recordó la importancia del uso del preservativo

El Ministerio de Salud recordó la importancia del uso del preservativo

La Justicia confirmó la cautelar que obliga a San José a absorber a los 237 trabajadores de Buses Paraná

La Justicia confirmó la cautelar que obliga a San José a absorber a los 237 trabajadores de Buses Paraná

Turismo Carretera y TC Pista levantan el telón con 56 autos y el debut de Mercedes-Benz y BMW

Turismo Carretera y TC Pista levantan el telón con 56 autos y el debut de Mercedes-Benz y BMW

Policiales
Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Narcotráfico: nuevo revés judicial para Leonardo Airaldi de cara al juicio

Femicidio en Gualeguay: denuncian que Vanesa iba a acusar a Camaño y que la Policía no la trasladó

Femicidio en Gualeguay: denuncian que Vanesa iba a acusar a Camaño y que la Policía no la trasladó

Un día trágico en nuestra ciudad: piden justicia por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

"Un día trágico en nuestra ciudad": piden justicia por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

Gualeguay: luego de varias horas de búsqueda, detuvieron al sospechoso del femicidio

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Asesinaron a una mujer en Gualeguay y buscan intensamente al sospechoso

Ovación
Turismo Carretera y TC Pista levantan el telón con 56 autos y el debut de Mercedes-Benz y BMW

Turismo Carretera y TC Pista levantan el telón con 56 autos y el debut de Mercedes-Benz y BMW

River: Portillo se rompió el ligamento cruzado anterior

River: Portillo se rompió el ligamento cruzado anterior

San Miguel debutó con triunfo en la Primera Nacional ante Central Norte

San Miguel debutó con triunfo en la Primera Nacional ante Central Norte

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Villa Elisa: un árbitro se agarró a las trompadas con los jugadores

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

Central Entrerriano celebró una nueva victoria en la Liga Argentina

La provincia
Concordia fue sede de las VIII Jornadas Regionales de Educación

Concordia fue sede de las VIII Jornadas Regionales de Educación

El Ministerio de Salud recordó la importancia del uso del preservativo

El Ministerio de Salud recordó la importancia del uso del preservativo

La Justicia confirmó la cautelar que obliga a San José a absorber a los 237 trabajadores de Buses Paraná

La Justicia confirmó la cautelar que obliga a San José a absorber a los 237 trabajadores de Buses Paraná

En Concordia se iniciará el plan focalizado de vacunación contra el dengue

En Concordia se iniciará el plan focalizado de vacunación contra el dengue

El Gobierno de Entre Ríos convocó a estatales y docentes para abrir la paritaria 2026

El Gobierno de Entre Ríos convocó a estatales y docentes para abrir la paritaria 2026

Dejanos tu comentario