Turismo Carretera y TC Pista levantan el telón con 56 autos y el debut de Mercedes-Benz y BMW

En el trazado del Calafate (Santa Cruz) se pondrá en marcha la temporada para el Turismo Carretera. Será este sábado.

13 de febrero 2026 · 18:29hs
El Turismo Carretera arranca su año en El Calafate.

El Turismo Carretera arranca su año en El Calafate.

El rugir de los motores volverá a sentirse este fin de semana con el inicio de los campeonatos 2026 del Turismo Carretera y el TC Pista, que abrirán su calendario con una intensa actividad desde el sábado por la mañana. La máxima categoría del automovilismo argentino contará con 56 inscriptos para la primera fecha y tendrá como gran atractivo el debut oficial de dos marcas históricas a nivel mundial: Mercedes-Benz y BMW, que pondrán en pista dos unidades cada una. La fecha es en el trazado del Calafate (Santa Cruz).

La expectativa es enorme no solo por el comienzo de una nueva temporada, sino también por el desembarco de estas terminales alemanas en la categoría más popular del país, lo que marca un hecho trascendental en la evolución técnica y deportiva del TC.

La imagen del auto de Mariano Werner con inteligencia artificial.

Mariano Werner presentó el nuevo diseño de su Ford Mustang

San Miguel ganó en su presentación en el torneo.

San Miguel debutó con triunfo en la Primera Nacional ante Central Norte

Un sábado cargado de acción

La actividad comenzará temprano, con el TC Pista saliendo a pista a las 8:30 para su primer entrenamiento, dividido en dos grupos de 10 minutos cada uno. Luego será el turno del Turismo Carretera, que desarrollará su primera tanda de ensayos desde las 9:00, también segmentada en dos grupos.

Durante la mañana y el mediodía se completarán los segundos y terceros entrenamientos para ambas categorías, con tandas más extensas que permitirán a los equipos afinar detalles de puesta a punto de cara a la clasificación.

Por la tarde llegará el momento clave del sábado: la clasificación. El TC Pista ordenará su grilla en tres tercios de ocho minutos cada uno, a partir de las 15.05. Más tarde, desde las 15.55, el Turismo Carretera definirá su clasificación en cuatro cuartos de ocho minutos por grupo, esquema que promete intensidad y estrategias al límite para conseguir el mejor registro.

Además, este fin de semana marcará la primera transmisión oficial a través de Canal 9, que llevará a todo el país la apertura del campeonato con una cobertura especial.

El domingo, a pura competencia

El domingo estará reservado para la adrenalina pura de las series y finales.

El TC Pista abrirá la jornada a las 10.10 con su primera serie, pactada a cinco vueltas, mientras que la segunda batería se largará a las 10:35. Por su parte, el Turismo Carretera disputará tres series a cinco giros cada una, comenzando a las 11:00 y extendiéndose hasta las 11:50.

La final del TC Pista se pondrá en marcha a las 12.40, con un máximo de 20 vueltas o 40 minutos. En tanto, la gran final del Turismo Carretera largará a las 13:55 y se extenderá a 25 vueltas o 50 minutos como tope reglamentario.

Un campeonato que promete

Con una grilla nutrida de 56 autos en el TC, la renovación de expectativas y la incorporación de nuevas marcas, el campeonato 2026 se presenta como uno de los más atractivos de los últimos años. La presencia de Mercedes-Benz y BMW no solo suma variedad al parque automotor, sino que también despierta la ilusión de los fanáticos por ver cómo se adaptarán estos modelos al exigente reglamento técnico de la categoría.

El semáforo está a punto de ponerse en verde y la historia comenzará a escribirse nuevamente en el asfalto. El Turismo Carretera y el TC Pista ya están listos para acelerar y dar el primer gran espectáculo del año.

Turismo Carretera Mercedes Benz BMW TC Pista
