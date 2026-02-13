El Gobierno de Entre Ríos convocó a estatales y docentes para abrir la paritaria 2026.

Este viernes, el Gobierno de Entre Ríos informó que convocó a los gremios estatales y también docentes para la apertura de las paritarias.

El Gobierno de Entre Ríos informó que dará inicio al proceso de paritarias correspondientes al año 2026. En este marco, se informó que con los gremios estatales el encuentro será el jueves 19 de febrero; en tanto que con los docentes, el lunes 23.

Desde el Gobierno Entre Ríos se informó que fueron convocados para el próximo jueves 19, a las 14, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a fin de comenzar las instancias formales de negociación salarial.

Asimismo, los gremios docentes fueron citados para el lunes 23, a las 16. En esta oportunidad participarán la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Los encuentros marcarán el inicio de la paritaria 2026 y forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial sostiene con los distintos sectores gremiales.