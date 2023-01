River Plate y su intenso calendario 2023

El 2022 no fue un buen año para River Plate, que se despidió de Marcelo Gallardo, Juan Fernando Quintero y no pudo sumar títulos en las vitrinas del Monumental. Ahora, con la llegada del 2023 se renuevan las ilusiones y no hay tiempo para relajarse, ya que el Millonario tendrá un mes de enero cargado de trabajo y compromisos.