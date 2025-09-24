River Plate buscará la hazaña en Brasil frente a Palmeiras.

Uno Entre Rios | Ovación | Palmeiras

Palmeiras y River Plate se enfrentan este miércoles a las 21.30 en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, buscando el pase a semifinales.

24 de septiembre 2025 · 08:44hs
Palmeiras y River Plate se enfrentan este miércoles en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El ganador de esta serie avanzará a semifinales y se enfrentará al vencedor del cruce entre Liga de Quito y San Pablo.

El partido se jugará a las 21.30 en el estadio Allianz Parque, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y transmisión por Fox Sports y Telefé.

Palmeiras y River Plate se enfrentan por un lugar en semifinales

El Verdão, que cuenta en su plantel con los argentinos Agustín Giay, Aníbal Moreno y José Manuel Flaco López, se ha consolidado como uno de los equipos más regulares del continente en los últimos años. Se consagró campeón en 2020 y 2021, sumando tres títulos en su historia tras el conseguido en 1999. Por su parte, el Millonario fue semifinalista en la edición pasada y mantiene viva la ilusión de conquistar la Copa Libertadores por quinta vez, tras sus coronas en 1986, 1996, 2015 y 2018.

En el partido de ida, disputado la semana pasada en el estadio Monumental, el equipo paulista se impuso por 2-1 con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque, mientras que Lucas Martínez Quarta descontó para los locales. Fue un encuentro con un primer tiempo dominado claramente por el visitante, lo que justificó su victoria. La falta de actitud volvió a jugarle en contra al conjunto de Núñez, que despertó tarde en la segunda mitad y no logró igualar el marcador.

Probables formaciones

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero o Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio o Miguel Borja y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Datos

Hora: 21.30.

TV: FOX Sports, Telefe, Disney +.

Árbitro: Andrés Matonte (URU).

Estadio: Allianz Parque.

Palmeiras River Plate Copa Libertadores
