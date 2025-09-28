Tras quedar afuera de la Copa, River perdió con Deportivo Riestra en el Monumental

River Plate volvió a decepcionar y cayó por 2 a 1 en condición de local por la 10ª jornada del Torneo Clausura. El Malevo y su primer festejo en Núñez.

Deportivo Riestra hizo historia y se impuso 2-1 sobre River Plate en el primer partido que disputó en el Estadio Monumental. El elenco de Marcelo Gallardo , que venía de quedar eliminado de la Copa Libertadores , volvió a dejar una deslucida actuación y el público hizo sentir su malestar por el presente del equipo.

River tuvo problemas para penetrar el bloque defensivo de la visita durante los 90 minutos. Antony Alonso abrió el marcador de cabeza a partir de un tiro de esquina, pero Giuliano Galoppo igualó el trámite un par de minutos después.

River Plate perdió contra Palmeiras y quedó afuera de la Libertadores

Ya en el segundo tiempo, Pedro Ramírez aprovechó una falla de la defensa del Millonario para poner el 2-1 a favor de la visita. Desde entonces, ante un Monumental impaciente por el rendimiento del local, el equipo de Marcelo Gallardo no pudo imponer condiciones. En los últimos minutos, Maximiliano Salas fue expulsado por recriminar de forma vehemente al juez de línea.

Con este resultado, Riestra se asentó en la cima de la zona B con 22 unidades, mientras que se acercó a Boca (47) y Argentinos (47) en la tabla anual. Por su parte, River quedó en la segunda ubicación en ambas tablas, ya que no pudo superar a Rosario Central (50) en el acumulado al quedar con 49 puntos.

La próxima parada para el Millonario será trascendental: chocará contra Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina el jueves 2/10 desde las 18:00, en Rosario. Por su parte, el Malevo recibirá a Vélez en el Guillermo Laza.

Minuto a minuto

46 minutos: ¡Tapadón de Arce!

Juanfer Quintero remató desde afuera del área y el arquero de Riestra desvió el disapro por encima del travesaño.

45 minutos: seis minutos más

Un River completamente desesperado y con un futbolista menos busca igualar el partido en el tiempo de descuento

40 minutos: Franco Armani mantiene a River en partido

Gabriel Obredor definió incómodo y no pudo vencer la resistencia del arquero millonario.

37 minutos: ¡Avisó Colidio!

El delantero del Millonario ganó de cabeza en el área de Riestra y su disparo se fue cerca del palo.

35 minutos: ¡EXPULSADO MAXI SALAS!

El delantero de River le recriminó una jugada al juez de línea Pablo Gualtieri y Pablo Echavarría, árbitro principal, le sacó la roja directa.

35 minutos: River busca el empate y regala espacios en el fondo

Marcelo Gallardo armó una línea de tres en el fondo y Riestra aprovecha la desesperación del Millonario.

31 minutos: ¡Arce mantiene la victoria de Riestra!

Quintero metió un excelso pase por encima de la defensa del Malevo y Nacho Fernández peinó de cabeza, pero el arquero de la visita se lució con un tapadón.

30 minutos: River intenta ante un Monumental impaciente

El Millonario no encuentra los caminos para penetrar la defensa del cuadro visitante, y la gente presiona a los futbolista para obtener la victoria. Facundo Colidio ingresó en lugar de Fabricio Bustos.

26 minutos: último cambio en la visita

Miguel Barbieri, amonestado, se retiró para dejarle su lugar a Juan Randazzo.

21 minutos: Marcelo Gallardo mueve el banco de suplentes

Santiago Lencina y Nacho Fernández reemplazaron a Giuliano Galoppo y Kevin Castaño. En la visita, Gabriel Obredor entró por Alexander Díaz.

19 minutos: Juanfer Quintero probó de media distancia

El colombiano no encontró compañeros e intentó marcar desde afuera del área.

13 minutos: ¡Anulado el gol de River!

El VAR trazó las líneas y delimitó que Miguel Borja estaba en fuera de juego en el centro previo a su remate.

10 minutos: ¡GOL DE RIVER!

Miguel Ángel Borja se encontró con una pelota suelta dentro del área y sacó un potente remate para poner el 2-2.

7 minutos: “Movete, River, movete”

El Monumental reacciona al gol de la visita y el público comienza a exigir a los futbolistas del elenco local.

6 minutos: ¡GOL DE DEPORTIVO RIESTRA!

En un pelotazo cruzado en el que Pedro Ramírez le ganó las espaldas a Fabricio Bustos, definió de media vuelta para estampar el 2-1.

5 minutos: lento arranque del complemento

River maneja la pelota, pero no genera ocasiones claras de peligro y predominan los centros desde los costados. Riestra espera en su propio campo y busca ralentizar el juego en cada reanudación.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Ninguno de los equipos realizó modificaciones.

46 minutos: Arce le sacó el gol a Borja en el cierre de la primera etapa

El delantero colombiano del Millonario ganó de cabeza tras un tiro de esquina, pero el arquero de Riestra logró tapar el remate con cierta facilidad.

41 minutos: ¡Arce salva a Deportivo Riestra!

Juan Fernando Quintero complica a la defensa del Malevo y es el organizador de todos los ataques de River. Giuliano Galoppo disparó de media distancia, pero el arquero despejó el balón al córner.

30 minutos: River presiona ante un Riestra que lucha

Pese a manejar la posesión de la pelota, el Millonario tiene dificultades para generar situaciones peligrosas de gol. Por su parte, el Malevo intenta golpear con ataques directos.

Riestra intenta sacar ataques directos para aprovechar los espacios que brinda la defensa de River (Fotobaires)

24 minutos: ¡GOL DE RIVER!

Giuliano Galoppo se encontró con un rebote en la frontal del área y, con una volea de primera, venció la resistencia de Nacho Arce para concretar el 1-1.

23 minutos: ¡Se lo perdió River!

Paulo Díaz cazó un rebote en un tiro de esquina, pero su remate se fue rozando el palo.

15 minutos: River acorrala a Riestra contra su propio arco

A partir de una buena gestación de Juafer Quintero, Marcos Acuña tiró un centro rasante que logró despejar Nacho Arce. Posteriormente, Maximiliano Salas remató desde adentro del área, pero el arquero de Riestra volvió a responder ante el peligro.

14 minutos: ¡Nuevo aviso de la visita!

Nicolás Sansotre tiró un centro que se fue por encima del travesaño y generó preocupación en Franco Armani. River sigue sin reaccionar.

11 minutos: ¡GOL DE DEPORTIVO RIESTRA!

De un tiro de esquina ejecutado por Pablo Monje, Antony Alonso ganó de cabeza y abrió el marcador en el Monumental.

7 minutos: Juanfer Quintero probó al arco e Ignacio Arce respondió con seguridad

El colombiano ejecutó el tiro libre con intenciones de complicar al arquero de Riestra, que atrapó el balón con facilidad.

6 minutos: Miguel Barbieri, el primer amonestado del encuentro

El marcador central llegó tarde y le cometió infracción a Fabricio Bustos. River tiene un importante tiro libre desde el costado derecho del área.

5 minutos: el cronograma del partido, con la postura que se preveía en la previa

River es el encargado de monopolizar la tenencia de la pelota, mientras que Riestra se plantó en su propio campo con una línea de cinco defensores. El Millonario, que todavía no impregna un intenso ritmo de juego, tuvo algunas llegadas a partir de centros desde los costados.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

River Plate y Deportivo Riestra se enfrentan en el Monumental por la 10ª jornada del Torneo Clausura. Pablo Echavarría es el árbitro principal.

Formación de River Plate

Titulares

(1) Franco Armani

(16) Fabricio Bustos

(28) Lucas Martínez Quarta

(17) Paulo Díaz

(21) Marcos Acuña

(34) Giuliano Galoppo

(5) Juan Carlos Portillo

(22) Kevin Castaño

(10) Juan Fernando Quintero

(7) Maximiliano Salas

(9) Miguel Borja

Suplentes

(25) Jeremías Ledesma

(4) Gonzalo Montiel

(13) Lautaro Rivero

(14) Sebastián Boselli

(20) Milton Casco

(23) Matías Galarza Fonda

(26) Ignacio Fernández

(33) Agustín De la Cuesta

(39) Santiago Lencina

(11) Facundo Colidio

(27) Juan Bautista Dadín

Entrenador: Marcelo Gallardo

18:00

Formación de Dep. Riestra

Titulares

(1) Ignacio Arce

(15) Nicolás Sansotre

(24) Facundo Miño

(22) Cristian Paz

(6) Miguel Ángel Barbieri

(5) Pedro Ramírez

(27) Jonatan Goitía

(14) Pablo Monje

(20) Alexander Díaz

(7) Antony Alonso

(9) Jonathan Herrera

Suplentes

(12) Nahuel Manganelli

(3) Nicolás Caro Torres

(19) Juan Cruz Randazzo

(28) Rodrigo Sayavedra

(36) Mariano Bracamonte

(10) Santiago Vera

(23) Mateo Ramírez

(30) Leonardo Landriel

(40) Gabriel Obredor

(31) Mauro Smarra

(32) Nicolás Benegas

(35) Angel Stringa

Entrenador: Gustavo Benítez