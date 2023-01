River Plate se contactó con Santos Borré para que vuelva

Desde River Plate levantaron el teléfono y se contactaron con el colombiano, que no tiene lugar en el Eintracht Frankfurt de Alemania. Se fue en 2021.

River Plate no se retira del mercado de pases y en las últimas horas se contactaron con Rafael Santos Borré para que regrese al club del que se marchó en 2021. El colombiano, que fue goleador de la era de Marcelo Gallardo, se encuentra en el Eintracht Frankfurt de Alemania, donde no tiene lugar, y el Millonario sueña con su vuelta pese a que no será fácil.