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Sarmiento se impuso ante Huracán en Junín

Sarmiento le ganó 2-0 al Globo en Junín, que se quedó con un jugador menos tras la roja a Caicedo por un fuerte cabezazo a Insaurralde.

16 de agosto 2026 · 17:36hs
Sarmiento le ganó a Huracán de local.

Prensa Sarmiento.

Sarmiento le ganó a Huracán de local.

Sarmiento derrotó 2-0 a Huracán en Junín, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El Verde se impuso con goles de Junior Marabel y Lucas Suárez, en un encuentro en el que aprovechó las dificultades que atravesó el conjunto de Parque Patricios.

Huracán sufrió dos malas noticias durante el partido: Colo Gil debió salir lesionado en los primeros minutos y, en el segundo tiempo, Caicedo fue expulsado. Con este triunfo, Sarmiento llegó a los nueve puntos y quedó tercero en la Zona B, mientras que el Globo, que venía de ganarle el clásico a San Lorenzo, permanece con siete unidades en la octava posición.

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Además, con este resultado el equipo del interior respira en la tabla de los promedios, en la que ocupa el puesto 28° arriba de Aldosivi (29°) y Estudiantes de Río Cuarto (30°).

Sarmiento Huracán Torneo Clausura
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