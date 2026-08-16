Sarmiento derrotó 2-0 a Huracán en Junín, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El Verde se impuso con goles de Junior Marabel y Lucas Suárez, en un encuentro en el que aprovechó las dificultades que atravesó el conjunto de Parque Patricios.
Sarmiento se impuso ante Huracán en Junín
Sarmiento le ganó 2-0 al Globo en Junín, que se quedó con un jugador menos tras la roja a Caicedo por un fuerte cabezazo a Insaurralde.
16 de agosto 2026 · 17:36hs
Huracán sufrió dos malas noticias durante el partido: Colo Gil debió salir lesionado en los primeros minutos y, en el segundo tiempo, Caicedo fue expulsado. Con este triunfo, Sarmiento llegó a los nueve puntos y quedó tercero en la Zona B, mientras que el Globo, que venía de ganarle el clásico a San Lorenzo, permanece con siete unidades en la octava posición.
Cómo quedaron Sarmiento y Huracán
Además, con este resultado el equipo del interior respira en la tabla de los promedios, en la que ocupa el puesto 28° arriba de Aldosivi (29°) y Estudiantes de Río Cuarto (30°).