Iñaki Arrías se subió al podio en La Plata

El paranaense Iñaki Arrías terminó en el tercer lugar en la competencia final del TC Pista Mouras en La Plata. Sigue líder del torneo.

Iñaki Arrías sigue por la buena senda y en la próxima fecha buscará ganar la Etapa Regular.

En una Final condicionada por la intervención en dos oportunidades del Auto de Seguridad, Damián Pérez aprovechó la posición de privilegio y allí se mantuvo para adjudicarse la Final del TC Pista Mouras. Significó el primer éxito del 2026 para el representante de Dodge, al mando de la unidad que alista el José C Paz Racing. El paranaense Iñaki Arrías pudo escalar posiciones y también beneficiados por algunos toques, llegó a la bandera a cuadros en la tercera colocación tras una exclusión.

Solo seis vehículos cumplieron con las doce vueltas que supuso el compromiso en el circuito sin chicana, de 4.265 metros de extensión. Facundo Ludueña, Ignacio Vilas, Juan José Conde y Martín Taha protagonizaron las neutralizaciones y deserciones en el escenario platense. Entre ellas destacó mayormente la de Ludueña, que por la mañana había ganado la serie única y se aseguraba partir desde la primera posición.

Pérez logró su primer éxito y tuvo además el récord de vuelta. Ignacio Quintana (Torino) fue segundo en pista, aunque velozmente se conoció la exclusión por un toque a Ludueña. Con ello, Ignacio Lovich (Dodge) trepó al segundo puesto, mientras que Iñaki Arrías (Ford) heredó el podio.

“Creo que mi equipo es el verdadero autor de todo esto. Me dieron un auto espectacular para que yo me suba, maneje y disfrute. Habíamos arrancado muy bien el fin de semana, ya desde los entrenamientos fuimos mejorando, tuvimos una buena clasificación y si bien fue una serie atípica, quedó demostrado el gran ritmo que tenemos”, declaró en Campeones el ganador tras la victoria.

La próxima fecha será en La Plata

La próxima presentación del TC Pista Mouras será el 26 y 27 de septiembre en La Plata.