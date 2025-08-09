En Avellaneda, Independiente y River Plate protagonizan un encuentro clave por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El equipo de Julio Vaccari, que atraviesa un difícil momento, busca recuperar su nivel ante un Millonario que quiere mantenerse en lo más alto de la Zona B.
River empata sin goles ante Independiente en Avellaneda
Por la fecha número 4 del Torneo Clausura, Zona B, Independiente y River Plate no se sacan ventajas durante los primeros minutos en Avellaneda.
La formación de River vs. Independiente
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza, Santiago Lencina; Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
La formación de Independiente vs. River
Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Matías Abaldo y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.
Cómo llega Independiente al clásico con River
El Rojo quedó eliminado con Belgrano de Córdoba en la Copa Argentina el viernes pasado. En el Clausura aún no conoce la victoria y apenas sumó un punto en tres fechas.
Cómo llega River al clásico con Independiente
El equipo de Marcelo Gallardo viene de golear 3 a 0 a San Martín de Tucumán en Santiago del Estero, por la Copa Argentina. En el Clausura está segundo en la Zona B con siete puntos de nueve posibles.