River empata sin goles ante Independiente en Avellaneda

Por la fecha número 4 del Torneo Clausura, Zona B, Independiente y River Plate no se sacan ventajas durante los primeros minutos en Avellaneda.

En Avellaneda, Independiente y River Plate protagonizan un encuentro clave por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025. El equipo de Julio Vaccari, que atraviesa un difícil momento, busca recuperar su nivel ante un Millonario que quiere mantenerse en lo más alto de la Zona B.

Franco Armani ; Gonzalo Montiel , Germán Pezzella , Lautaro Rivero , Marcos Acuña ; Kevin Castaño , Enzo Pérez , Matías Galarza , Santiago Lencina ; Miguel Borja y Facundo Colidio . DT: Marcelo Gallardo.

River: Driussi se pierde el clásico ante Independiente y es duda para la Libertadores

La formación de Independiente vs. River

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Matías Abaldo y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

Cómo llega Independiente al clásico con River

El Rojo quedó eliminado con Belgrano de Córdoba en la Copa Argentina el viernes pasado. En el Clausura aún no conoce la victoria y apenas sumó un punto en tres fechas.

Cómo llega River al clásico con Independiente

El equipo de Marcelo Gallardo viene de golear 3 a 0 a San Martín de Tucumán en Santiago del Estero, por la Copa Argentina. En el Clausura está segundo en la Zona B con siete puntos de nueve posibles.