River comenzó a despedirse de los históricos, Milton Casco entre ellos

El club River Plate hizo oficial este viernes la salida de dos jugadores históricos de la institución, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y el entrerriano Milton Casco. A través de las redes sociales, el Millonario les dedicó palabras de agradecimiento a ambos jugadores. De esta forma, comienza a depurarse el plantel de Marcelo Gallardo.

Después de casi un año de su regreso, Enzo Pérez, el histórico mediocampista de 39 años dejará de vestir el Manto Sagrado y el club le dedicó un sentido posteo en redes sociales para despedirlo.

Los posteos de River

“Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario. ¡Eternamente gracias, Enzo!”, fue el mensaje que publicó River en sus distintas plataformas.

Después de pasar todo el 2024 jugando para Estudiantes tras salir de River a fines de 2023 después de una serie de rispideces con Martín Demichelis, Enzo volvió en enero para vivir una segunda experiencia bajo el mando de Marcelo Gallardo. Durante el año disputó 38 encuentros y se fue con la espina de no haber podido lograr ninguno de los seis campeonatos disputados.

En tanto, el oriundo de María Grande Milton Casco también fue despedido de manera sentida por River: "Luego de más de 10 años ininterrumpidos vistiendo nuestros colores y de haber obtenido 11 títulos, Milton Casco cierra su ciclo como jugador de River".

Las bajas de jugadores históricos siguieron con Nacho Fernández.

"Ignacio Fernández cierra su ciclo como jugador de River, donde disputó un total de 314 partidos, convirtió 42 goles y ganó 10 títulos", indicaron desde River.