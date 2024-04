River-Boca se jugaría en el Kempes el domingo

Igualmente, la organización del torneo a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino todavía no oficializó días, horarios y sedes de los partidos de cuartos de final.

Córdoba, la sede del River vs. Boca

Sería en el Mario Alberto Kempes, con Mendoza y La Plata out por obras. Por capacidad y facilidades para recibir un partido de este calibre, con las dos hinchadas, es un escenario ideal, a pesar de que no llegará en las mejores condiciones por un resembrado.

Este miércoles harán un reconocimiento de cómo vienen los trabajos en el campo de juego del estadio cordobés y, de no mediar inconveniente, se terminará de confirmar como escenario del Superclásico.

Así quedaron

El cuadro de los cuartos de final quedó armado de la siguiente manera y habrá Superclásico: River Plate vs. Boca Juniors, Estudiantes vs. Barracas Central, Godoy Cruz vs. Vélez y Argentinos Juniors vs. Defensa y Justicia.

Los duelos por los cuartos de final no tendrán alargue, se disputarán en campo neutral y, en caso de empate, se definirán por penales. Solo habrá tiempo extra ante una eventual igualad en la final.

Cuándo y dónde se jugarían los cuartos

Con el cuadro armado, ahora falta la confirmación oficial para el cronograma de los partidos, que la Liga Profesional dará a conocerá este miércoles a mediodía. Hay un bosquejo de posibles escenarios de los choques, que tendrán presencia de ambas parcialidades.

El Boca Juniors-River Plate, se disputaría en el Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba. El día más probable sería el domingo a las 15.30. Con menos fuerza aparecería la posibilidad de jugarlo el sábado. Todo quedará la espera de validación de los equipos y de la seguridad. Cabe recordar que en la semana próxima los dos jugarán por las copas internacionales. El Millonario viajará a Paraguay el miércoles para medirse contra Libertad por la Libertadores. Mientras que el Xeneize irá a Brasil para medirse el jueves ante Fortaleza por la Sudamericana.

Por otro lado, en principio, Godoy-Vélez, sería en San Nicolás. En tanto que Estudiantes-Barracas o Argentinos-Defensa irían en San Luis. Otras posibles sedes para estos cotejos serían en Lanús o Platense.

La Liga Profesional de Fútbol confirmará este miércoles al mediodía los escenarios, días y horarios de los cuatro encuentros por los cuartos de final.