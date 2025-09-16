Uno Entre Rios | El País | Fátima Heinze

Fátima Heinze recibió un Diploma de Honor del Senado por su labor solidaria

Transformar el dolor en acción: la causa de Casa Justina y No Más Hambre reconocieron junto al Senado a la entrerriana, Fátima Heinze.

16 de septiembre 2025 · 23:23hs
Fátima Heinze en el Senado en Buenos Aires.

Fátima Heinze en el Senado en Buenos Aires.

En una emotiva ceremonia celebrada en el Congreso de la Nación, el Senado argentino otorgó un Diploma de Honor a la entrerriana Fátima Heinze en reconocimiento a su desinteresada entrega y gran colaboración con la Asociación Civil “No Más Hambre & Casa Justina”, una organización que lleva adelante una profunda tarea social y humanitaria en todo el país.

El reconocimiento fue por su labor en el acompañamiento de personas vulnerables, especialmente en el contexto del acceso al alimento y el proceso de trasplante de órganos.

Una labor con impacto real

La Asociación Civil “No Más Hambre & Casa Justina” nació de la unión de dos iniciativas solidarias: una orientada a combatir la pobreza y el hambre a través de comedores comunitarios, programas de empleo y asistencia integral; y otra, surgida tras la promulgación de la Ley Justina, que busca brindar alojamiento, contención y apoyo a personas trasplantadas o en lista de espera, junto a sus familias.

En distintas provincias del país, la asociación lleva adelante proyectos de construcción y gestión de “Casas Justina”: espacios gratuitos de hospedaje y acompañamiento para quienes deben trasladarse lejos de sus hogares para recibir atención médica. También desarrollan acciones educativas, de promoción de la salud, y reinserción social.

Vocación transformadora de Fátima Heinze

Fátima Heinze, visiblemente emocionada, agradeció el reconocimiento y aseguró que lo recibe “en nombre de todos los que creen que otro mundo es posible, más justo, más humano”. Su participación activa en múltiples programas de la asociación ha sido clave para el desarrollo de estas iniciativas en diferentes comunidades. Es una persona que tuvo un trasplante de pulmón por fibrosis quistica.

El acto en el Senado fue también un homenaje a todas las personas que, como Heinze, dedican su tiempo, energía y afecto a construir redes de cuidado y dignidad para quienes más lo necesitan.

