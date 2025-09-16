La UNER propone planes de estudio flexibles e inclusivos.

El sistema universitario ha debatido y consensuado criterios y orientaciones para repensar las propuestas formativas en lo que respecta a las modalidades, duraciones y formatos. En este marco, la Universidad Nacional de Entre Ríos ha abordado activamente este desafío, poniendo en marcha el Programa de Innovación Curricular (PIC) como instancia destinada al diálogo y la reflexión participativa sobre las propuestas formativas, en línea con los objetivos estratégicos de su Plan Institucional Participativo.

En el año 2022, los datos proporcionados por la Secretaría de Políticas Universitarias mostraban una brecha amplia entre la duración teórica y la duración real de las carreras: solo el 27,7% de las/os estudiantes universitarios argentinos egresaban en el tiempo teórico previsto (ME, 2022). En el caso de la UNER, al iniciar el programa, los datos sobre egreso eran similares.

Frente a esta situación, en 2023 se diseñó el PIC como una estrategia para abordar institucionalmente la tarea de reflexionar en forma crítica sobre la política curricular, las características de las propuestas formativas y las necesidades de su revisión.

De cara a la apertura de inscripciones 2026 el próximo 1 de octubre, quienes tengan interés en estudiar una carrera universitaria pueden encontrar en la UNER planes de estudio con diseños abiertos, que establecen trayectos comunes entre carreras, incorporan espacios flexibles que pueden cumplirse de distintas formas.

Además, se incorporan titulaciones intermedias que articulan ciclos de pregrado y grado y se logró una adecuación de la duración de las carreras de acuerdo a las normativas vigentes.

Concretamente, como resultado de los dos primeros años del Programa, la UNER aprobó 34 nuevos planes de estudio de carreras de pregrado y grado con objetivos, perfiles y contenidos actualizados, con nuevas duraciones expresadas en créditos y diseños más flexibles, que incorporan títulos intermedios y nuevas modalidades pedagógicas. Se trata de la primera universidad dentro del sistema nacional en tener la mayoría de su propuesta de formación adaptada a las normativas vigentes.

La Innovación Curricular

En 2023 la UNER comenzó el trabajo de innovación curricular combinando acciones en distintos niveles institucionales. A nivel de las facultades, desde el Rectorado se brindó acompañamiento pedagógico para el diseño y rediseño de planes de estudio: cada unidad académica avanzó en el diagnóstico y formulación de nuevos planes con el acompañamiento de asesores/as del Programa.

A nivel institucional, se definieron lineamientos curriculares, se actualizó la normativa de la universidad que reglamenta la creación y modificación de carreras y se mantuvieron reuniones de consistencia con los/as asesores/as para asegurar criterios compartidos y una identidad institucional en los nuevos planes. Además, se sostuvo un diálogo permanente con los referentes de las facultades para gestionar la aprobación de los nuevos planes por el Consejo Superior.

Además, se realizaron capacitaciones de los equipos de gestión y académicos-administrativos y acompañamiento para la implementación de la nueva normativa que reglamenta las carreras de grado, pregrado y posgrado en la Universidad.

Junto con la reforma de los planes de estudio, también se promovió la revisión de las prácticas pedagógicas. Para ello se ofrecieron cursos de formación docente sobre sistema universitario, práctica pedagógica y la relación entre el currículo y el proyecto de cátedra y se impulsó la formulación de los proyectos de incentivos e innovación a la docencia, los de integralidad de funciones y de internacionalización articulados a los ejes de innovación curricular que se trabajaban en cada facultad.

Todo el proceso fue acompañado por reuniones periódicas y realización de talleres de presentación del programa en las distintas facultades con participación de estudiantes, docentes, no docentes y equipos de gestión con el propósito de socializar lineamientos y avances con la comunidad académica.