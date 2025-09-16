Uno Entre Rios | Ovación | Argentino

Conmoción: un jugador argentino murió en medio de un partido en Paraguay

Se trata de Esteban Racca, quien jugaba para Old King Club de la Unión de Rugby de Paraguay. Tenía 41 años y perdió la vida por un traumatismo craneoencefálico.

16 de septiembre 2025 · 21:39hs
Esteban César Racca se encontraba disputando un partido de rugby con Old King Club de Paraguay cuando se desvaneció en pleno encuentro. Pese a la rápida intervención de cuerpos médicos y compañeros, no pudieron salvarle la vida al jugador de 41 años.

rugby argentino muerto
Según Pablo Lemir, forense de la causa, su muerte fue por un traumatismo craneoencefálico cerrado debido a un golpe en su cabeza que habría ocurrido entre cinco y diez minutos antes de que cayera al suelo. "Él se desploma en una jugada scrum, sale de esa formación, da dos pasos y cae", explicó el fiscal.

LEER MÁS: Jesús Simón Beber, desde el club Tilcara a la élite de España

Desde la fiscalía pidieron que ambos clubes entreguen las grabaciones completas del partido para observar si durante el mismo hubo algún tipo de acción antideportiva que pudiera tener que ver con el fallecimiento del rugbier.

La despedida por parte de la Unión de Rugby del Paraguay

rugby argentino muerto 1
"Desde la Unión de Rugby del Paraguay expresamos nuestro profundo dolor ante el fallecimiento del jugador Esteban Racca. En este momento tan difícil, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de equipo y a toda la comunidad del rugby. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades competentes desde el momento de lo ocurrido", indica el comunicado de la URP con el que despidieron a Racca.

El mensaje de Old King Club

rugby argentino muerto 2
"Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero Esteban Racca. Hoy el rugby nos recuerda lo frágil de la vida. Tu entrega, tu pasión y tu amistad quedarán por siempre en nuestra memoria y en la historia de este club. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la familia rugbier en este momento de tristeza. Descansá en paz, hermano de la ovalada", expresaron desde el club donde jugaba el hombre de 41 años.

Argentino partido Rugby Paraguay
