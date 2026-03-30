Renzo Reynaga: "Tenemos que corregir un montón de cosas"

Renzo Reynaga fue el único futbolista de Patronato que brindó declaraciones tras la caída ante Colón. "Después del 1 a 0 se nos hizo cuesta arriba", admitió.

Renzo Reynaga fue el único futbolista de Patronato que detuvo su marcha para brindar declaraciones tras la dura derrota que sufrió el elenco de barrio Villa Sarmiento ante Colón de Santa Fe por 2 a 0 en el estadio Grella. El delantero indicó que el dominio del Sabalero en el complemento justificó la diferencia que graficó el marcador.

"En el segundo tiempo nos ganaron la mitad de cancha, empezaron a manejar la pelota y en base a eso golpearon con un remate de afuera del área. Después se nos hizo todo cuesta arriba, no pudimos reponernos y lamentablemente nos quedamos sin nada", se lamentó el ex-atacante de Gimnasia y Tiro de Salta, en rueda de prensa.

Ignacio Lago, el futbolista de Colón que marcó diferencias en el Grella

Reynaga destacó el gran trabajo de Ignacio Lago. El mediocampista ofensiva abrió el marcador con un remate cruzado desde fuera del área. Luego elaboró la acción colectiva que desencadenó en el tanto convertido por Alan Bonansea.

"La idea era contenerlo. En el primer tiempo lo hicimos de una manera excelente a tal punto que no había tocado la pelota. En el segundo la primera que tuvo nos sorprendió con un disparo de afuera y después no pudimos revertilo", admitió.

Cuando fue consultado si Patronato abusa del pelotazo, opinó. "Quizás si abusemos del pelotazo. "Teniendo a (Agustín) Araujo la idea es la espalda de los volantes. Tenemos que corregir un montón de cosas y trabajar porque no queda otra opción. El próximo fin de semana tendremos otro partido importante y sabemos que tenemos que ganar", cerró.