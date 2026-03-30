Rubén Forestello: "Me siento y soy responsable de todo"

El entrenador de Patronato, Rubén Forestello, asumió responsabilidades tras una nueva derrota, la tercera en seis presentaciones, en la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. "Me siento y soy responsable de todo esto", admitió el Yagui, en rueda de prensa.

El DT del Rojinegro indicó que la apertura del gol fue un momento bisagra del juego disputado en el estadio Grella. "Hasta unos minutos antes del gol de ellos estuvimos en partido. El primer tiempo fue parejo. Después del gol de (Ignacio) Lago nos afectó demasiado. íbamos a realizar los tres cambios antes del segundo gol porque vimos que no fueron buenas las respuestas en las primeras jugadas que tuvimos en el segundo tiempo. Nos costó muchísimo", se sinceró.

Por otro lado, aclaró que no se siente molesto ni enojado por los pelotazos constante de sus dirigidos. "No me enoja, pero si me preocupa", diferenció. Me siento y soy responsable de todo esto. A partir del gol de Lago no pudimos recuperarnos nunca más", reiteró.

Siguiendo la misma línea, añadió: "Colón terminó ganando bien el partido. Y no es porque los chicos no tengan respuestas, sino porque no encontramos el partido. Sabíamos como iba a ser el encuentro por eso el entrenador de enfrente (en relación a Ezequiel Medrán) ubicó a tres volantes centrales porqué era un partido de mucha segundas pelotas y el que aflojaba y le dejaba la segunda pelota iba a dejar la posibilidad de un remate de media distancia. Después que ellos aseguraron el resultado nos desmoronamos demasiados y no encontramos funcionamiento ni ninguna posibilidad de entrar a partidos", lamentó.

El análisis de las primeras presentaciones del Rojinegro en la temporada 2026 de la Primera Nacional

Las estadísticas indican que en seis presentaciones Patronato celebró una victoria, rescató dos empates y sufrió tres traspié. En este sentido fue superado en la mitad de los desafíos que asumió. El mal comienzo de campeonato lo alejó de los puestos de vanguardia y lo posicionó en los último escalones de la Zona B.

"El grupo es muy responsable y está haciendo un esfuerzo muy importante", subrayó Forestello. "Nos han pasado muchas situaciones que no se esperan ni la esperábamos, pero teníamos que sacarla adelante. Evidentemente la estamos llevando o tratando de llegar adelante sin inconvenientes, más allá que tenemos esos inconvenientes porque nos tocó en tiempos difíciles", agregó.

Rubén Forestello Patronato "Hasta el primer gol de Colón estuvimos en partido", indicó Rubén Forestello. Prensa Patronato

Siguiendo esta línea, el Yagui aspiró a mantener la calma necesaria en este presente de turbulencia para no quedar atrapado en la impotencia. En este punto adelantó que evaluará variantes en la alineación que el próximo fin de semana visitará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en el norte del país. "Hay que estar tranquilo. Este es el momento donde tal vez pueda responder algo que no corresponde, pero si debo ser inteligentes y saber que el día martes se vuelve a empezar con las expectativas sabiendo que tendremos dos partidos difíciles de visitante y tengo que ser lo suficientemente inteligente para saber si las características de un lado o de otro podemos llegar a repetir, mejorar o desdibujar alguna situación que tenga que ver con mi pensamiento para que los chicos tengan una expectativa muy importante para el próximo partido. Más allá del dolor y del mal arranque, tendremos que ser competitivos ante Gimnasia de Jujuy y tratar de acortar todo lo que tengo mi alcance, si es que lo tengo, para tratar de darle una mano a los chicos para que se defiendan, no sólo tácticamente, sino también con la parte emocional y estén recuperados de un golpe tan duro como el de hoy", proyectó.

La falta de volumen de juego de Patronato

La nula propuesta ofensiva del elenco de barrio Villa Sarmiento irritó al Pueblo Rojinegro. Forestello opinó que este argumento que no logran construir obedece a la falta de resultados positivos.

"La parte emocional juega mucho, que tiene que ver con los resultados. Si bien en el primer tiempo lo encaramos con la mejor expectativas por haber ganado el partido anterior de local, lo hicimos parejo EL partido ante colón. Ellos venían de un golpe y no supimos aprovechar en los primeros 20 minutos. Después se emparejó el juego, en el segundo lo arrancamos mal y el partido del gol nos fracturó y se mostró la mejor versión de Colón", concluyó el Yagui.