Uno Entre Rios | Ovación | Julián Álvarez

Real Madrid ofertó 150 millones de euros por Julián Álvarez

El Merengue realizó una oferta formal por Julián Álvarez, pero Atlético de Madrid se plantó: la cláusula de rescisión o nada.

9 de junio 2026 · 15:37hs
La cláusula de rescisión de contrato de Julián Álvarez supera los 500 millones de euros.

La cláusula de rescisión de contrato de Julián Álvarez supera los 500 millones de euros.

El Real Madrid puso las cartas sobre la mesa. El club blanco confirmó a través de un comunicado oficial en su sitio web que realizó una oferta formal de 150 millones de euros al Atlético de Madrid por los derechos federativos de Julián Álvarez.

La respuesta del Colchonero no tardó y fue tajante: agradeció la propuesta, reconoció las buenas relaciones entre ambos clubes y la rechazó remitiendo a la cláusula de rescisión del delantero argentino. El mensaje fue claro: si alguien quiere a Julián, que pague lo que dice el contrato.

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El comunicado del Merengue fue escueto pero directo: "El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez".

¿Qué pide el Atlético de Madrid?

La respuesta del Atlético llegó en los mismos términos de formalidad: "Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador".

La postura del Atlético es clara desde hace meses: Julián Álvarez no se vende por menos de lo que dice su contrato. La cláusula de rescisión supera los 500 millones de euros, una cifra que convierte cualquier oferta por debajo de ese número en papel mojado para el club colchonero. El Real Madrid probó con 150 millones, casi un tercio de la cláusula, y la respuesta fue negativa sin mayores rodeos.

El episodio abre ahora una nueva etapa en la novela del verano europeo: si el Madrid quiere insistir, deberá acercarse mucho más a esa cifra o explorar otras vías. Julián, por su parte, está concentrado en el Mundial con la Selección Argentina y por ahora deja que sus representantes y los clubes resuelvan lo que tenga que resolverse.

Julián Álvarez Real Madrid Atlético de Madrid Mercado de pases
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