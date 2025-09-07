Raphinha denunció racismo contra su hijo en Disneyland París

Gael, el hijo de dos años de Raphinha, fue ignorado por un personaje del parque disfrazado de ardilla, que sí interactuó con otros menores.

Raphina se lamentó por lo que sucedió con su hijo.

El delantero brasileño Raphinha acusó públicamente al parque de diversiones Disneyland París por un episodio de discriminación sufrido por su hijo de dos años durante una visita familiar. Mientras se encuentra con la selección de Brasil, Raphinha expuso en redes sociales un hecho que involucra a su hijo Gael y un empleado del parque de diversiones.

Según relató el atacante, el niño fue ignorado por un personaje disfrazado de ardilla que sí interactuó con otros menores, lo que el futbolista interpretó como un acto de racismo.

En los videos compartidos por el jugador del Barcelona se observa al pequeño intentando llamar la atención del personaje, sin recibir respuesta. En cambio, el empleado abrazó y saludó efusivamente a niños de tez más clara.

La queja de Raphinha

“Sus empleados son una desgracia. No deberían tratar a la gente así, especialmente a un niño”, escribió Raphinha, quien también cuestionó: “¿Por qué abrazaron a todos los niños blancos y a mi hijo no?”

La madre del niño, Natalia Rodrigues Belloli, también se expresó en redes y denunció que el trabajador evitó deliberadamente el contacto con Gael: “Le dio las dos manos a la niña para no tener que darle la suya. Y se fue con ella lejos de él. Qué odio”.

Hasta el momento, ni el futbolista ni su entorno confirmaron si avanzarán por la vía legal. Disneyland París no emitió declaraciones oficiales sobre el episodio. La denuncia se viralizó rápidamente y generó repercusiones en medios internacionales.