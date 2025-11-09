Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

Los Pumas lograron un triunfazo ante Gales

En el primer partido de la ventana de noviembre, Los Pumas se impusieron con un contundente 52-28, en condición de visitante.

9 de noviembre 2025 · 16:05hs
Los Pumas obtuvieron una victoria clave para el ránking mundial.

En su primer partido por la ventana de noviembre, Los Pumas, con el concordiense Marcos Kremer como titular, derrotaron a Gales por un claro 52-28 en Principality de Cardiff, en un choque clave pensando en el Ranking de World Rugby y su valor para el sorteo del Mundial 2027.

El comienzo para el equipo argentino no podría haber sido mejor. Con control de pelota y territorio empezó a exponer las debilidades de un rival que no pasa por su mejor momento. En menos de 10 minutos, los de Felipe Contepomi ya habían llegado dos veces al try.

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas definieron su plantel.

Primero Pedro Delgado usó toda su potencia para llegar a apoyar con lo justo, y un rato más tarde, Gerónimo Prisciantelli aprovechó un buen kick de Santiago Carreras para estirar la diferencia. Parecía que era un golpe de nocaut, pero los locales se recuperaron.

Con mucho amor propio y el apoyo de su público, el Dragón lo empató con conquistas de Tomos Williams y Dewi Lake. Había que barajar y dar de nuevo para Los Pumas.

El encuentro era muy parejo y disputado, y tras una acción desleal, con patada desde el piso incluida, Ben Thomas vio la amarilla. Esto le permitió respirar al combinado albiceleste, que con un penal su fullback se volvió a poner en ventaja.

Los Pumas y una ráfaga demoledora

Una vez pasada la tormenta, Argentina recuperó su juego, y aprovechando los espacios, llegó una nueva ráfaga de tries con Simón Benítez Cruz y Mateo Carreras, este último tras una gran patada de Pablo Matera, para irse al descanso 31-14 arriba.

Los Pumas aprovecharon el envión y de arranque en el complemento volvieron a marcar con la velocidad de Bautista Delguy, en la que también fue amonestado Tomos Williams. Al local le quedó lejísimos el tanteador y a pesar del descuento de Jac Morgan, la victoria argentina nunca sufrió peligro.

El ingreso de Louis Rees-Zammit trajo un poco de atención defensiva, pero los de Contepomi supieron cerrar bien los caminos. El tiempo restante sirvió para que los suplentes tuvieran minutos de calidad, y le dio la chance a Prisciantelli de volver a apoyar y marcar un doblete. Cerca del cierre, y solo para las estadística, los locales volvieron a achicar la diferencia.

Gran triunfo de Los Pumas en Cardiff, que terminaron a toda orquesta con un try de Santiago Grondona. Con solvencia y jerarquía, dieron un muy buen paso pensando en el ranking y el sorteo mundialista.

