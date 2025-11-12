Uno Entre Rios | Ovación | Lionel Messi

Lionel Messi sería titular en el amistoso ante Angola

Lionel Messi estaría desde el inicio en la Selección Argentina. Además, también estarían desde el arranque Lautaro Martínez y Thiago Almada.

12 de noviembre 2025 · 18:48hs
Lionel Messi comandará el ataque Albiceleste.

Lionel Messi comandará el ataque Albiceleste.

La Selección Argentina se prepara para cerrar su año futbolístico con un amistoso ante Angola en Luanda, y Lionel Scaloni prepara el equipo que saldrá desde el arranque. Con varias pruebas y la intención de darles minutos a todos los convocados, apostaría por una base consolidada con Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada en el frente de ataque.

En el arco estará Gerónimo Rulli, mientras que la defensa inicial será con Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Si el Cuti no llega en óptimas condiciones físicas, Marcos Senesi ocupará su lugar. En el complemento, está previsto que Kevin Mac Allister reemplace a Foyth, mientras que el Colo Barco también sumará minutos en el segundo tiempo.

En el mediocampo, Scaloni mantendrá su estructura habitual con Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister como fijos, acompañados por un tercer volante que saldrá entre Giovani Lo Celso o Nicolás Paz, una de las variantes que el DT evalúa probar una vez más.

El ataque estará liderado por Messi, acompañado por Lautaro y Almada. Sin embargo, el técnico planea darle rodaje a todos: José Manuel López tendrá minutos, y Gianluca Prestianni, una de las grandes promesas del fútbol argentino, podría hacer su debut en la Selección Mayor.

El objetivo de Lionel Scaloni

La idea de Scaloni es que todos los convocados tengan participación en este cierre de año, en lo que será el último amistoso antes del sorteo del Mundial 2026, con el objetivo de seguir ampliando el recambio y mantener viva la competitividad dentro del plantel campeón del mundo.

