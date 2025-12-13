Con el concordiense Marcos Kremer desde el arranque, Clermont sufrió una dura caída.

Uno Entre Rios | Ovación | Marcos Kremer

Clermont, con el concordiense Marcos Kremer como titular, fue superado de principio a fin y cayó 35-14 ante Sale Sharks en el Marcel-Michelin.

13 de diciembre 2025 · 18:56hs
Este sábado, en su estreno en casa por la Champions Cup, Clermont, el equipo del concordiense Marcos Kremer, sufrió una derrota sin atenuantes frente a Sale Sharks por 35-14, resultado que significó la segunda caída consecutiva en la competencia. Para los ingleses, en cambio, fue una valiosa recuperación tras el traspié sufrido en la jornada inicial.

El encuentro se presentaba como una buena oportunidad para revertir la dura imagen dejada en el debut ante Saracens (47-10), pero el desarrollo del partido estuvo lejos de esas expectativas. El estadio Marcel-Michelin, históricamente un bastión difícil para los visitantes, no logró imponer respeto y fue Sale quien dominó las acciones desde el comienzo.

Clermont, con el concordiense Marcos Kremer, fue superado en casa

Con un planteo simple y efectivo, los Sharks aprovecharon cada ocasión y no se dejaron intimidar, incluso cuando debieron afrontar un tramo del partido con un hombre menos. La visita fue contundente en los momentos clave, se fue al descanso con una ventaja de 20-7 y mantuvo el control en el complemento. Aunque el local logró descontar para ponerse 23-14, la reacción fue insuficiente.

En el último cuarto de hora, el conjunto inglés volvió a marcar y cerró un triunfo sólido, con bonus, que lo relanza en la competencia tras la derrota como local ante Glasgow Warriors (26-21). El equipo de Marcos Kremer, quien fue titular desde el arranque, se vio ampliamente superado y no encontró respuestas ante el dominio rival.

