¿Qué necesitan River y Boca para clasificar al Mundial de Clubes 2025?

El primer puesto lo ocupa Palmeiras (ya clasificado), lo siguen Flamengo (ya clasificado) y Atlético Mineiro. Este último no podrá ingresar por ranking ya que se aplica un tope de dos clubes por país a la lista de acceso, con la excepción de que más de dos clubes de un mismo país ganen la principal competición de clubes de la confederación durante el periodo de cuatro años.

El cuarto es Fluminennse (también clasificado), y lo siguen River, Boca, Athletico Paranaense (no pude ir por ranking) y Olimpia.

¿Qué necesita River?

River se encuentra la quinta posición gracias a los puntos que cosechó en 2021 (cuartos de final; tres partidos ganados y cuatro empates), 2022 (octavos de final; cinco ganados y dos empates), 2023 (cuatro ganados y un empate) y 2024 (tres ganados).

Debido a que el tercero y el cuarto no están habilitados por ser brasileños, al Millonario le bastará con un triunfo ante Nacional para clasificar al Mundial de Clubes 2025.

¿Qué necesita Boca?

Con 71 puntos, Boca se encuentra casi adentro pese a no jugar la presente Libertadores. Para asegurar su lugar en el Mundial de Clubes 2025, sólo necesita que sus principales perseguidores no lo alcancen, siendo que muchos se encuentran en igual condición ya que no disputan la Copa Libertadores.

Por lo pronto, así están las cuentas: Olimpia, en el puesto 8 y con 57 puntos, tampoco clasificó, por lo que no podría alcanzarlo; lo mismo ocurre con Vélez, con 49 y en el noveno lugar; y Racing, con 48 unidades.

Quienes sí disputan el torneo más importante del continente, aunque están lejos del Xeneize, son Nacional (49 puntos), Independiente del Valle (45) y Barcelona (42).