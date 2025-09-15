Entre Ríos: lunes inestable con probabilidad de lluvias y tormentas en varios departamentos

El lunes comenzó inestable, con alerta amarilla. Luego se aguardan mejores condiciones. La semana tendrá nuevas lluvias para ciertos sectores de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último informe indicó que el alerta amarillo por tormentas rige hasta este lunes de mañana en Entre Ríos. Luego, paulatinamente irán mejorando las condiciones del tiempo hacia la tarde noche. La advertencia incluye a Paraná, Nogoyá, Villaguay, La Paz y Diamante, junto con Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia.

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 22 grados. Tormentas de mañana, con alerta amarillo. Por la tarde posibles chaparrones y hacia la noche cielo parcialmente nublado.

El día comenzó inestable, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, fundamentalmente en horas de la mañana. Para la tarde algunas zonas podrían esperar precipitaciones aisladas. Desde la noche se disipa la mayoría de las nubes. El pronóstico extendido anticipa que las inestabilidades continuarán durante la semana. Hay probabilidades elevadas de lluvias y tormentas para el jueves. Incluso, no se descartan posibles precipitaciones para el sábado.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 22 grados. Tormentas aisladas de mañana, sin alerta. Por la tarde se prevé cielo parcialmente nublado y de noche algo nublado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 17 grados y una máxima de 21 grados. Por la mañana hay anuncio de tormentas, con alerta amarillo. En tanto de tarde podrían continuar las inestabilidades. De noche seguirá parcialmente nublado.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 14 grados de mínima y 22 grados de máxima, con posibilidad de tormentas aisladas de mañana y una disminución de la nubosidad hacia la tarde y la noche.