Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

Hace 18 años, Los Pumas dieron uno de sus golpes más grandes al vencer a Francia 17-12 en el Stade de France, en el partido inaugural del Mundial de 2007.

7 de septiembre 2025 · 19:29hs
Hace 18 años

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia.

El 7 de septiembre de 2007, Los Pumas derrotaron a Francia 17-12 en el Stade de France, en el partido inaugural del Mundial. Con una actuación histórica, el equipo de Marcelo Loffreda dejó una huella imborrable en el rugby argentino, acercándose a los cuartos de final y marcando un antes y un después en la disciplina.

Aquel día, la Selección Argentina demostró carácter, disciplina y una capacidad táctica impecable. El primer tiempo fue fundamental: Felipe Contepomi se encargó de los penales, sumando 12 puntos, mientras que Ignacio Corleto aportó un try que, con sus 5 puntos, le dio una ventaja clave al equipo. Francia, por su parte, no logró hacerle frente a la presión de Los Pumas y se vio desbordada en varias ocasiones.

Los Pumas cayeron ante los Wallabies en un partido clave para su futuro en el Rugby Championship.

Los Pumas cayeron ante los Wallabies en un partido clave para su futuro en el Rugby Championship

Rugby Championship 2025: Los Pumas visitan a los Wallabies en busca de la victoria.

Rugby Championship 2025: Los Pumas visitan a los Wallabies en busca de la victoria

Hace 18 años, Los Pumas sorprendieron al mundo venciendo a Francia

Embed

En la segunda mitad, los locales intentaron reaccionar, pero la defensa argentina estuvo sólida, frenando los avances franceses y manteniendo la ventaja hasta el pitido final. El triunfo no solo fue histórico por el impacto que tuvo, sino también porque le abrió las puertas a Argentina para soñar con una clasificación a la siguiente fase, algo que finalmente logró con esfuerzo y determinación.

Hoy, 18 años después, aquel partido sigue siendo un hito en la memoria de todos los argentinos que vibraron con esa victoria. Los Pumas demostraron al mundo entero que Argentina estaba para grandes cosas en el rugby.

Los Pumas Francia Mundial
Noticias relacionadas
El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies.

El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies

Rugby Championship: Los Pumas, con cambios para medirse con Australia.

Rugby Championship: Los Pumas, con cambios para medirse con Australia

El Clausura de la Liga Paranaense vivió otro capítulo.

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

Gimnasia de Concepción del Uruguay otra vez peleó el descenso y zafó.

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A

Ver comentarios

Lo último

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Ultimo Momento
Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A

Elecciones en Buenos Aires: cerraron los comicios y hay expectativa por los resultados

Elecciones en Buenos Aires: cerraron los comicios y hay expectativa por los resultados

Policiales
Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Vuelco en Aldea María Luisa: un menor resultó con graves heridas

Vuelco en Aldea María Luisa: un menor resultó con graves heridas

Ovación
Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó y mantuvo su plaza en el Federal A

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

El entrenador de Las Leonas llega a Concepción del Uruguay

El entrenador de Las Leonas llega a Concepción del Uruguay

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia

La carrera por la Copa del Mundo de Rugby 2027: así se definen los últimos clasificados

La carrera por la Copa del Mundo de Rugby 2027: así se definen los últimos clasificados

La provincia
Avanza la rehabilitación de la ruta provincial 32 en Paraná: un 68% de progreso en los trabajos

Avanza la rehabilitación de la ruta provincial 32 en Paraná: un 68% de progreso en los trabajos

Alarma en La Toma Vieja por trampas ilegales para cazar ciervos Axis

Alarma en La Toma Vieja por trampas ilegales para cazar ciervos Axis

Concordia: en el corto plazo se implementará el boleto gratuito a estudiantes

Concordia: en el corto plazo se implementará el boleto gratuito a estudiantes

En Chajarí practicaron una inédita intervención quirúrgica

En Chajarí practicaron una inédita intervención quirúrgica

Los 102 años de doña Queta se festejaron en Los Conquistadores

Los 102 años de doña Queta se festejaron en Los Conquistadores

Dejanos tu comentario