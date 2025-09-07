Hace 18 años, Los Pumas hicieron historia derrotando a Francia.

Hace 18 años, Los Pumas dieron uno de sus golpes más grandes al vencer a Francia 17-12 en el Stade de France, en el partido inaugural del Mundial de 2007.

El 7 de septiembre de 2007, Los Pumas derrotaron a Francia 17-12 en el Stade de France, en el partido inaugural del Mundial. Con una actuación histórica, el equipo de Marcelo Loffreda dejó una huella imborrable en el rugby argentino, acercándose a los cuartos de final y marcando un antes y un después en la disciplina.

Aquel día, la Selección Argentina demostró carácter, disciplina y una capacidad táctica impecable. El primer tiempo fue fundamental: Felipe Contepomi se encargó de los penales, sumando 12 puntos, mientras que Ignacio Corleto aportó un try que, con sus 5 puntos, le dio una ventaja clave al equipo. Francia, por su parte, no logró hacerle frente a la presión de Los Pumas y se vio desbordada en varias ocasiones.

En la segunda mitad, los locales intentaron reaccionar, pero la defensa argentina estuvo sólida, frenando los avances franceses y manteniendo la ventaja hasta el pitido final. El triunfo no solo fue histórico por el impacto que tuvo, sino también porque le abrió las puertas a Argentina para soñar con una clasificación a la siguiente fase, algo que finalmente logró con esfuerzo y determinación.

Hoy, 18 años después, aquel partido sigue siendo un hito en la memoria de todos los argentinos que vibraron con esa victoria. Los Pumas demostraron al mundo entero que Argentina estaba para grandes cosas en el rugby.