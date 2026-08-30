Marc Márquez celebró de local en Moto GP

El español Marc Márquez con Ducati logró la victoria en el Gran Premio de Aragón. Pedro Acosta con KTM y Marco Bezzecchi con Aprilia lo siguieron.

El piloto español se subió a lo más alto del podio en el Gran Premio de su país.

Como en 2024 y 2025, Marc Márquez consiguió levantar el trofeo ganador en el podio de Moto GP al concluir el Gran Premio de Aragón, revalidando que la pista de Alcañiz es otro de sus feudos en el campeonato mundial de motociclismo al conseguir la novena victoria (una de ellas con Moto 2 en 2011).

El piloto de Cervera tuvo complicado comienzo debido a que el dispositivo mecánico que regula la altura en las largadas (Holeshot) no se desconectó y esto le imposibilitó a su Ducati que transitara durante las primeras curvas, y no pudiera tomar la vanguardia como era su objetivo.

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Dicho inconveniente lo relegó por unos momentos al tercer puesto, quedando detrás de las Aprilia de Marco Bezzecchi y de Jorge Martín quien saltó desde el quinto puesto de la grilla y se mantuvo detrás de su compañero durante los primeros giros relegando a los hermanos Marc y Álex Márquez (Ducati).

Tras estabilizar su moto, Marc Márquez incrementó su ritmo y fue alcanzando a las Aprilia a las cuales superó sobre el 7° giro de los 23 programados y a partir de allí lideró hasta recibir la bandera de cuadros y celebrar junto a su escuadra y sus fanáticos, tras conseguir su 77ª en la división mayor y la cuarta del año, resultado que lo potencia otra vez en la puja por el cetro.

Pedro Acosta (KTM) también escaló desde el sexto lugar de partida y terminó como escolta del campeón mundial, a casi dos segundos, relegando a Bezzecchi quien así cerró el podio tri marca del podio aragonés. A ellos los siguió Á. Márquez (Ducati) y Martín, quien fue perdiendo ritmo con el transcurrir de los giros,

Detrás arribaron Fermín Aldeguer (Ducati), Fabio Di Giannantonio (Ducati), Enea Bastianini (KTM), Diogo Moreira (Honda) y Brad Binder (KTM) completando el Top10 de una intensa prueba en la cual quedaron marginados por caídas Francesco Bagnaia (Ducati), Franco Morbidelli (Ducati) y Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

Así quedó el campeonato de Moto GP

Martín cerró el fin de semana con 256 puntos y ahora está escoltado por Márquez a 19 unidades; Bezzecchi quedó a 24 seguido por Di Giannantonio a 48 y Ogura (ausente en esta fecha por un incidente) a 53.

El Gran Premio de San Marino en Misano será la próxima ronda del calendario, durante el 11, 12 y 13 de septiembre.