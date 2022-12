Pelé ha sido uno de los mejores, sino el mejor futbolista de todos los tiempos. El ex jugador, leyenda del fútbol mundial, fallecido este 29 de diciembre de 2022 a los 82 años, ha dejado su impronta en el mundo del balompié a pesar de no haber jugado nunca en Europa, donde se encuentran desde siempre los mejores equipos del mundo.

No fue por falta de ofertas, ya que el brasileño siempre tuvo ofertas de algunos de los clubes más grandes del planeta, como es el caso del Real Madrid, como él mismo reconoció, o el Milan. A pesar de esto, no dio el cambio de continente para reforzar la plantilla de alguno de estos clubes, y optó por jugar en Brasil, en el Santos, y en Estados Unidos, en el NY Cosmos.

¿Por qué Pelé no jugó nunca en Europa?

El motivo fundamental del no salto de Pelé al Viejo Continente es de lo más particular. En el libro “Pelé: porque el fútbol importa”, de Brian Winter, el ex jugador repasa lo que le llevó a permanecer en Brasil y no marcharse a jugar con los mejores equipos del mundo.

"Muchos de los mejores equipos de Europa, entre ellos el AC Milan y Real Madrid, me han hecho propuestas a lo largo de años, pero la prensa se volvía loca y nunca pensé jugar seriamente fuera de Brasil.

Yo tenía mis razones: en pocas palabras, me encantaba el arroz con frijoles que hacía mi mamá, me sentía cómodo y feliz en mi país. Mi mamá y papá vivían a pocos metros de nuestra casa, la temperatura siempre era de 25 grados y la playa era estupenda", expresó.

¿Por qué se retiró en Estados Unidos?

Edson Arantes do Nascimento jugó en el Santos desde las categorías inferiores y fue ahí donde se dio a conocer al mundo como un jugador de capacidades destacadas. En realidad, fueron 18 años los que Pelé estuvo en el fútbol brasileño, entre 1956 y 1974. Precisamente en octubre del 74, el astro de la ‘Verdeamarela’ se despidió del club de sus amores para colgar los botines.

No obstante, Pelé volvió de su retiro exprés en 1975 y aceptó la oferta del Cosmos de Nueva York para defender su camiseta a los 35 años de edad, más allá de que también hubo interés de algunos equipos grandes de Europa, tales como el Real Madrid, Juventus y AC Milan. Incluso el América le hizo una propuesta, pero ‘O Rei’ se sintió tentado por los lujos de vivir en Estados Unidos.

El tres veces ganador de la Copa del Mundo permaneció en la liga estadounidense por dos años y, el 1 de octubre de 1977, a la edad de 36, Pelé formalizó su retiro, en un emotivo partido entre el Santos y el Cosmos, encuentro en el que jugó un tiempo con cada equipo.