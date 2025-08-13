Piojo Herrera habló sobre la rivalidad México versus Argentina: "Estamos un escalón abajo".

El ex entrenador de la Selección de México, Miguel Piojo Herrera, reconoció que ante Argentina se juega mejor, pero no hay un punto de comparación.

La rivalidad de México y Argentina ha llevado a grandes discusiones entre aficionados en las redes sociales, pero en el plano deportivo la pregunta es si existe una verdadera rivalidad y Miguel Piojo Herrera, ahora entrenador de Costa Rica y ex DT de la Selección Tricolor, explicó un poco más sobre este polémico tema.

El Piojo sabe lo que es la rivalidad que se vive entre ambos combinados nacionales como jugador y cuando estuvo al frente del combinado Tricolor , ya que en su momento los enfrentó en la Copa América .

¿Qué piensa Miguel Piojo Herrera de la rivalidad de México y Argentina?

El Piojo reconoció que México le quiere ganar a Argentina porque es un potencia en el fútbol mundial e incluso ayuda a que mejore el juego del equipo Tricolor, pero aceptó que no hay un punto de comparación.

“Los mexicanos hicimos crecer esa rivalidad, hay que ser honestos y no engañarnos, queremos ganarle a Argentina porque es una potencia mundial. Cuando jugamos con Argentina jugamos mejor y tratamos de hacer mejor las cosas, los equipos de abajo crecen cuando enfrentas a potencias como Argentina.

Y continuó: “Pero cuando se habla de rivalidad, es solo para México, Argentina ni nos voltea a ver. Argentina mira a Brasil, Alemania, Francia, Holanda, España, compite con esos equipos, no con México. Nosotros quisiéramos ser clásico con Argentina pero Argentina mira a otros niveles. Estamos un escalón abajo, ni siquiera llegamos a una semifinal de mundial”, dijo el Piojo en charla para el canal de YouTube de Rodrigo Rea.

La Copa América de 1993, un partido que no olvida el Piojo Herrera

En 1993, México enfrentó a la Albiceleste en la final de la Copa América y cayó 2-1, Piojo Herrera lo recuerda muy bien y aceptó que hay algo que al equipo Tricolor le falla en finales.

“Argentina nos gana por viveza, mañas y el saber jugar finales. Cuando empatamos el partido el equipo se veía mejor que Argentina y en una jugada definen el partido y ahí terminó. No se jugó más. Argentina sabe jugar finales y nosotros no, a nivel selección”, contó al youtuber tucumano.

¿La Liga MX o la Liga Argentina?

El Piojo se sinceró y reconoce que la Liga MX sí es competitiva, mientras que la Liga Argentina tiene el plus de exportar a muchos y muy buenos jugadores.

“A nivel clubes México compite con cualquiera, en el mundial de clubes los mexicanos le competían de tú a tú a los europeos. A mí la liga Argentina es fuerte y muy disputada y podría ser de las mejores del mundo, pero sus jugadores jóvenes se van a Europa. Los mejores de Argentina están en Europa y los del segundo nivel están en México, MLS o jugando en otros países de Sudamérica. Los sueldos son diferentes y se van por cuestiones económicas”, explicó.

Herrera comentó el gran aporte que hizo César Luis Menotti al fútbol mexicano: “México tuvo un antes y un después con la llegada de Menotti, antes México tenía buenas capacidades pero con Menotti modificó el pensamiento del jugador mexicano, salíamos a ganar y a exponer nuestro fútbol. Fue un referente en la selección mexicana”.