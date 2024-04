Piérola, el nuevo presidente de Echagüe: "Queremos un club abierto a los socios"

El nuevo presidente, Gustavo Piérola, es un ex jugador de básquet y sóftbol del club. Y este nuevo grupo promete trabajar para recuperar la esencia de un club social y deportivo. Será por período de dos años.

Cabe destacar que la jornada electoral, votaron 334 socios. La Lista Nº 92 obtuvo 209 votos, mientras que el oficialismo alcanzó los 125.

La palabra del nuevo presidente de Echagüe

Ya más tranquilo Gustavo Piérola dialogó con UNO y habló de cómo llegan a la dirigencia. “Nos tocó ganar con mucha labor. Con la Agrupación Sentimiento Azul y Negro venimos trabajando hace muchos meses”, dijo y luego agregó: “El periodo son dos años, 24-26 en el club, cada dos años hay renovación de autoridades.

“Yo nací en el club. Hice todos los deportes posibles ahí. Cuando había paleta a paleta, pelota a mano, pero fui nadador. Después fui jugador de básquet. Ahí sí, llegué a la Selección de Entre Ríos. Y jugador de sóftbol, y de la Selección Argentina Mayor. Esos deportes eran lo que se hacían en el club en ese momento”, comentó.

“La idea es un poco retomar lo que es un club social. Que sea puertas abiertas. Nosotros en todos estos años tuvimos una comisión directiva muy cerrada. Iban rotando entre ellos los últimos 10, 12 años. Hasta hoy fue muy cerrada, y poca gente, poca participación de los socios y de las subcomisiones. Por eso entonces tenemos un proyecto de abrir puertas a los socios, a los empleados, a los profesores. Escuchar, armar proyectos. Y dividir el club en áreas. Por ejemplo, el tema de obras, el tema de departamento deportivo es fundamental. Donde están todas las subcomisiones, se juntan, cada uno se conoce, ve lo que está trabajando cada una”, aseveró.

“La idea del departamento deportivo. Juntarnos cada 15 días con las subcomosiones, y cada uno conoce lo que está pasando con cada uno de los deportes. Y se arman proyectos. Esa es un poco la idea general”, manifestó Piérola.

“Después están el tema de discapacidad, también de personas mayores, actividades culturales, sociales. Trabajar con las vecinales de la zona. Ya estuvimos reunidos. Ellos, por ejemplo, se reúnen en casas de familia, en las comisiones vecinales. Tienen el club para estar. Buscamos que el club sea del barrio”.

En cuanto al acto de entrega del mando, Piérola dijo: “El cambio de autoridad y entrega del club tendría que haber sido hoy (por ayer) porque por estatuto, es al otro día. Pero como es el domingo, quedamos con la comisión actual de ser mañana a las 8 (por hoy)”, dijo el flamante presidente.

La elecciones tuvo un clima tenso en los días previos, pero por suerte se pudo llevar adelante. Sobre ese tema comentó. “Nosotros veníamos denunciando irregularidades muy fuertes en el padrón. Gente que no tenía la antigüedad y estaba dentro del padrón que ellos pusieron. Gente fallecida, gente duplicada. Muchas personas que tenía posibilidad de votar y no estaban. Entonces fuimos viéndolo como podíamos ver las cosas y que lo modifiquen. Como no lo hicieron hicimos escucharnos ante todos porque creíamos que no era una elección transparente y democrática porque ellos sí tuvieron el padrón a la mano y nosotros no lo tuvimos. Pero en las últimos hora decidimos participar y por suerte ganamos con un margen que no esperábamos”.

“Me dediqué toda la vida a administración deportiva en clubes. Y trabajé en Echagüe 20 años como gerente hasta mayo que me jubilé. Pero yo nací ahí adentro y dije, bueno, ahora estoy jubilado y quiero cambiar lo que está pasando. En realidad todos en la Agrupación quieren el club de familia, con actividades, con encuentros. El club se hizo así. Los clubes se hacen así. Nosotros queremos trabajar con un departamento de jóvenes donde lo capacitemos dirigencialmente. Porque hay gente te grande, y pocos jóvenes y queremos que se vayan involucrando, pero capacitándolo, abriéndole las puertas, dándole participación”, completó Gustavo Piérola, que ayer estuvo en el predio llamado, ex-Alamo.

Lo nombres que asumen

Gustavo Piérola estará acompñado porr Cristina Juri (vicepresidenta 1ª), Diego Scocco (vicepresidente 2°), Laura Cipriani (secretaria), Cristina Lescano (prosecretaria), Roberto Rochi (tesorero), Damián Reca (protesorero); Gabriel Icasatti, Juan Sabatini y Agustín Benítez (vocales titulares); Flavia Ibarrola, Griselda Piérola y Evelyn Díaz (vocales titulares); Mario Butta, Juan Varela y María Britos (revisores de cuentas titulares), Claudia Solari y Laura Torné (revisoras de cuenta suplentes).