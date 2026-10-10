Peñarol vivió una nueva noche de boxeo amateur en Paraná

El gimnasio polideportivo de Peñarol fue escenario de una velada que contó con ocho combates oficiales y dos exhibiciones. Pedro Beckman se impuso por nocaut.

La velada fue en Peñarol el viernes por la noche.

El gimnasio polideportivo del Tricolor fue escenario de una velada que contó con ocho combates oficiales y dos exhibiciones. Pedro Beckman se impuso por nocaut y Elías Jaime festejó ante su público. El gimnasio polideportivo del Club Atlético Peñarol de Paraná fue escenario el viernes por la noche de una nueva velada de boxeo amateur, que reunió a púgiles de la capital entrerriana, otras localidades de la provincia y Santa Fe. La programación contó con ocho combates oficiales y dos exhibiciones, en una jornada que ofreció distintas definiciones sobre el cuadrilátero.

Entre los resultados más destacados se encontró la victoria de Pedro Beckman, representante de Payabox, quien derrotó por nocaut a Franco Ojeda, de Santa Fe. La definición llegó a los dos minutos y 56 segundos del segundo round, luego de un cruce en el que el paranaense conectó primero un cross de izquierda que impactó de lleno en el mentón de su rival. Si bien Ojeda logró levantarse, no se encontraba en buenas condiciones para continuar, por lo que el árbitro Pedro Gaitán completó la cuenta hasta diez y decretó el nocaut.

También tuvo motivos para festejar el local Elías Jaime, representante del gimnasio de Peñarol, que superó por puntos y en fallo unánime a Ignacio Montiel, de Santa Fe. De esta manera, el boxeador del Tricolor pudo celebrar ante su público en una de las presentaciones de la noche.

La programación incluyó además triunfos de Emiliano Siovich, de Gualeguaychú; Lesa Colman, de Saavedra; Alejandro Díaz, de Santa Fe; Ailén Argañaraz, del gimnasio Justo Nocaut Martínez; e Iván Frutos, de Boxing Paraná. El cruce entre Jonathan Gómez, también de Boxing Paraná, y Leonardo Alviso, de Santa Fe, terminó empatado.

La actividad se completó con dos exhibiciones. Una de ellas tuvo como protagonistas a los hermanos Santino y Marcos Jaime, ambos representantes del gimnasio del Club Atlético Peñarol. La otra reunió a los boxeadores profesionales Marcos “Maquinita” Martínez y Nicolás Pagliaruzza, quienes realizaron una presentación especial a cuatro rounds.

Todos los resultados de la velada en Peñarol

- Lucio Jeromei (Paracao) vs. Emiliano Siovich (Gualeguaychú): ganó Siovich por fallo unánime.

- Javier Siebelist (Justo Martínez) vs. Lesa Colman (Saavedra): ganó Colman por fallo no unánime.

- Bautista Albornoz (Payabox) vs. Alejandro Díaz (Santa Fe): ganó Díaz por fallo no unánime.

- Jonathan Gómez (Boxing Paraná) vs. Leonardo Alviso (Santa Fe): empate por fallo no unánime.

- Pedro Beckman (Payabox) vs. Franco Ojeda (Santa Fe): ganó Beckman por nocaut a los 2 minutos y 56 segundos del segundo round.

- Elías Jaime (Peñarol) vs. Ignacio Montiel (Santa Fe): ganó Jaime por fallo unánime.

- Ailén Argañaraz (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs. Paulina Centurión (Gualeguaychú): ganó Argañaraz por fallo no unánime.

- Iván Frutos (Boxing Paraná) vs. Santiago Gauchat (Santa Fe): ganó Frutos por fallo unánime.

Exhibiciones

- Santino Jaime vs. Marcos Jaime, ambos del gimnasio del Club Atlético Peñarol.

- Marcos Maquinita Martínez vs. Nicolás Pagliaruzza, boxeadores profesionales, en una presentación a cuatro rounds.

La próxima cita será en Paracao

El boxeo amateur tendrá continuidad el próximo viernes 16 de octubre, cuando se realice otro festival en las instalaciones del Club Atlético Paracao de Paraná. De esta manera, la capital entrerriana volverá a recibir una jornada dedicada a la actividad pugilística, con nuevos combates y la participación de representantes del ámbito local y regional.