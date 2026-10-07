Peñarol verá acción con una velada amateur

Este viernes se realizará en Peñarol un festival que tendrá nueve peleas de aficionados y una exhibición. La actividad comenzará a las 21.

Habrá acción del deporte de los puños en Paraná. Este viernes se desarrollará una nueva velada de boxeo amateur en la capital entrerriana. Desde las 21, en el gimnasio polideportivo del Club Atlético Peñarol , se desarrollará un festival que tendrá nueve peleas aficionados y una exhibición entre deportistas profesionales.

El evento es organizado por el exboxeador profesional Justo Nocaut Martínez. Las entradas anticipadas tienen un valor de 10.000 pesos y pueden adquirirse en Pronunciamiento 689, hasta el viernes al mediodía. En puerta los tickets costarán 12.000 pesos.

“Estamos trabajando durísimo para que esté todo listo para el festival y que las cosas salgan bien. La cartelera ya está armada y será una linda velada para que la gente pueda disfrutar. Peleará Ailén Argañaraz, que es una pupila mía que anda bastante bien y es muy aguerrida. Ella va a ser la protagonista del semifondo y se preparó muy fuerte para estar lista”, le contó a UNO Justo Martínez.

“Antes del último combate –prosiguió el organizador–, habrá una exhibición entre Maquinita Martínez y Nico Pagliaruzza, que serán cuatro rounds muy entretenidos. A Paya, que no pudo debutar como profesional semanas atrás, le va a servir para medir cómo está contra un boxeador con mucha experiencia como Marcos. Si bien será sólo una exhibición, será exigente para ambos y les servirá”.

Además, quien fuera rival de los excampeones mundiales Lucas Matthysse, Jorge Rodrigo Barrios, Raúl Balbi y Pablo Chacón, entre otros, destacó la calidad de peleadores que participarán del espectáculo: “Estarán los chicos Santino, Marcos y Elías Jaime, que ganaron títulos provinciales menores; también La Parka Frutos, que es campeón provincial y está haciendo sus últimas peleas antes de pasar a profesional. Son buenos boxeadores que tendrán pruebas exigentes, ya que sus rivales vendrán bien preparados”.

Víctor Ludi/UNO

Por último, el oriundo de la localidad de Piedras Blancas contó lo difícil que es organizar este tipo de eventos, en los que los riesgos de perder dinero son elevados: “por suerte el boxeo tiene un público fiel, que suele acompañar cuando hay veladas. Sin el apoyo de la gente nosotros, los organizadores, no podríamos hacer absolutamente nada. Es mucho lo que uno arriesga organizando este tipo de espectáculos, porque lo que se suele ganar es muy poco y es mucho el esfuerzo. Yo, por ejemplo, para cubrir los gastos necesito que vayan 200 personas y eso no siempre ocurre. Hay veces que las condiciones del tiempo no te acompañan y la gente prefiere quedarse en su casa, y el gasto es el mismo. Pero llevo varios años en esto y son riesgos que asumo, siempre buscando que los chicos amateurs tengan la posibilidad de pelear, porque sin actividad ellos se desmotivan y, a la larga o a la corta, terminan abandonando el deporte, lo cual siempre es triste”.

La cartelera en el Club Peñarol

Los combates en la institución de barrio Pirola serán los siguientes

Lucio Jeromei (Paracao) vs Emiliano Siovich (Gualeguaychú)

Bautista Albornoz vs Alejandro Díaz (Santa Fe)

Santino Jaime (Peñarol) vs Maximiliano Garioga (Santa Fe)

Jonathan Gómez (Boxing Paraná) vs Leonardo Alviso (Santa Fe)

Pedro Beckman (Payabox) vs Franco Ojeda (Santa Fe)

Elías Jaime (Peñarol) vs Juan Galván (Santa Fe)

Marcos Jaime (Peñarol) vs Ignacio Montiel (Santa Fe)

Ailén Argañaraz (Gimnasio Justo Nocaut Martínez) vs Paulina Centurión (Gualeguaychú)

Iván Frutos (Boxing Paraná) vs Nahuel Aguilar (Santa Fe)

Además, antes de la última pelea habrá una exhibición a cuatro rounds entre los pugilistas profesionales Marcos Maquinita Martínez y Nicolás Pagliaruzza.

Paranaenses pelean en Santa Fe

Este viernes también habrá un festival en la capital de la vecina provincia, donde se presentarán tres pugilistas paranaenses.

Johana Beber (foto) y Francisco Almirón, ambos representantes del gimnasio Payabox, y Gustavo Ferreyra, que se entrena en el gimnasio Willie Pep de Santa Fe, serán los peleadores que combatirán en el gimnasio del Club Atlético Villa Dora.

De esta manera, los deportistas entrerrianos tendrán la oportunidad de subirse al cuadrilátero en condición de visitante, en una de las plazas más fuertes que tiene el país como lo es la vecina ciudad de Santa Fe.

Paracao será el escenario de otra velada amateur

El viernes 16 de octubre habrá otra velada amateur en Paraná. Será en las instalaciones del Club Atlético Paracao, con la organización del Team Peligro que encabeza Wenceslao Mansilla.

Está previsto que en la institución de la zona sur de la ciudad se realicen 11 peleas entre jóvenes exponentes de los gimnasios locales y de otras localidades.

Las entradas anticipadas ya están disponibles en la secretaría del club (Juan Báez 745), a un valor de 12.000 pesos. Mientras que en puerta costarán 15.000 pesos.