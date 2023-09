Patronato y un fuerte reclamo de algunos hinchas

En la previa del partido de Patronato ante All Boys en el Grella, aparecieron algunas pancartas en el predio de La Capillita.

Patronato y All Boys se enfrentan este sábado, a partir de las 17.10 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El partido corresponde a la fecha 32 de la Zona A de la Primera Nacional 2023 de fútbol. Pero algunos simpatizantes se hicieron escuchar desde el viernes por la noche.

En la previa del partido de Patronato ante All Boys en el Grella, aparecieron algunas pancartas en el predio de La Capillita. Las mismas dejan un mensaje claro del mal momento deportivo del equipo y que es un semestre en donde hará elecciones en la entidad de la capital entrerriana.

Patronato no puede seguir especulando en la Primera Nacional

Patronato se encuentra en la posición 14 del torneo, lejos de los puestos de Reducido e incluso de la clasificación a la Copa Argentina. Ya que entre los 37 equipos que juegan en la Primera Nacional, tendrán su boleto los siete primeros equipos de la tabla final de posiciones de cada una de las zonas (A y B) más el mejor octavo. No le queda otra que ganar para seguir en la lucha. El equipo de Rodo hace tres partidos que no gana en el torneo local y tiene la posibilidad ante un All Boys de irregular campaña.