Pese a la última derrota ante Botafogo por Copa Sudamericana el Rojinegro mantiene una racha positiva defendiendo sus colores en el Grella. Demostró carácter, manejo con tenencia de pelota y buen funcionamiento del mediocampo en las victorias contra Defensores Unidos y Flandria. Ambos cotejos de local y con el sello característico de Rodolfo de Paoli.

Sin embargo para este duelo ante un rival que pelea y es candidato al ascenso, el equipo es una incógnita y no será el mismo de los partidos mencionados anteriormente porque varios de los titulares han sufrido lesiones y en estos momentos son parte de la enfermería del Patrón. Julio Salvá, quién sufrió un desgarro en el aductor, fue el último en sumarse a una larga lista de desafectados que se completa con Cristian González, Nazareno Solís, Sebastián Malimberni, Facundo Cobos, Matías Ruiz Díaz y Enzo Díaz. Como si fuera poco, Juan Cruz Esquivel ya no es jugador de Patronato y es una baja más que sensible para lo que resta del año, con triple competencia en el camino.

El que ingresaría por este último y además es muy solicitado por los hinchas es el surgido de las inferiores Valentín Pereyra. El extremo cumple con creces cada vez que le toca ingresar y es de lo más desequilibrante que tiene Patronato en el frente de ataque. En relación a lo detallado, De Paoli aún no definió el once pero si se sabe que rearmará las líneas y pondrá lo que mejor tenga a disposición para bajar al Lobo Mendocino. Por obvias razones, Matías Budiño será el arquero titular. El resto saldría de esta manera: Lautaro Geminiani, Fabio Vázquez, Sergio Ojeda y Lucas Kruspzky; Juan Barinaga, Nicolás Domingo y Jorge Valdez Chamorro; Valentín Pereyra, Mateo Levato e Ignacio Russo.

Patronato recibe a Gimnasia de Mendoza.jpg Patronato y un duelo que marcará el futuro en la Zona A.

Si bien quedan más de 10 fechas para el cierre de la Zona A, una derrota dejaría a los de Paraná a 6 puntos de zona de reducido con compromisos importantes por cumplir fuera de casa, lugar donde no se siente cómodo el Patrón.

En frente estará Gimnasia de Mendoza. Los dirigidos por Joaquín Sastre perdieron solamente tres partidos en la temporada, incluyendo el duelo por Copa Argentina. De locales están invictos. Manejan un gran presente y ello los ubica en la quinta posición de la Zona A con 35 puntos, a tan solo cuatro del líder en soledad Agropecuario de Carlos Casares. El objetivo del equipo mendocino es ingresar en la zona de reducido y pelear por un ascenso histórico para la institución.

La última fecha disputada el Lobo quedó libre pero se mantuvo en los primeros puestos de la Zona A. Anterior a la fecha libre habían derrotado 3 a 1 a Alvarado en condición de local. Gimnasia llega descansado al Grella y no tendrá la presión que si le pesará a Patronato.

En relación al equipo, Sastre no definió los 11 pero serían los mismos que consiguieron los tres puntos ante el conjunto de Mar del Plata. Brian Olivera en el arco; Facundo Nadalín, Maximiliano Padilla, Sebastián Olivares y Matías Recalde; Santiago López García, Lucas Villarruel, Rodrigo Castro y Robertino Seratto; Nicolás Romano y Walter Herrera.