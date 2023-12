Patronato y Belgrano definen la Copa de la Liga Paranaense

Detalles

APERTURA DEL ESTADIO: La apertura del Estadio al público será programada para las 15.

RECORRIDOS E INGRESOS: A efectos de coordinar el ingreso de cada parcialidad de manera fluida y segura, se recomienda las siguientes recorridas acordes a cada parcialidad: - Club Atlético Belgrano: lo deben realizar por calles Ruperto Pérez.-

Club Atlético Patronato: lo deben realizar por calles División de los Andes y Maciá.

PRENSA: Por calle Ruperto Pérez ingresarán los trabajadores que desarrollaran sus actividades en la cabina ubicada de la platea local y por calle Maciá ingresaran los trabajadores que realizarán sus tareas en la cabinas ubicadas en la tribuna visitante. Su ingreso se habilitará con las credenciales respectivas otorgadas por la Liga Paranaense.

RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES: No se permitirá al público el ingreso de pirotecnia (sonora, lumínica o humo).- Estará restringido el ingreso de envases de vidrio y equipos de mate.- No podrán llevar Banderas que superen las medidas de 3 metros de largo por 1,5 metros de ancho, y aquellas que contengan leyendas ofensivas. Los simpatizantes con camisetas de otro Club que no sea aquellos que disputan el evento, no podrán acceder al estadio. No se permitirá el ingreso de bebidas alcohólicas, y todo tipo de botellas (habrá cantina en el estadio). Prohibido todo tipo de elemento contundente que pueda constituir un riesgo para terceros.

Consideraciones Generales: se permitirá el ingreso de instrumentos musicales de percusión y sonoros a ambos púbicos que oficien de partícipes.

La Policía de Entre Ríos contara con un dispositivo especial de video filmación y con tribuna segura (deberán llevar su D.N.I respectivo).