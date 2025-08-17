Patronato va por un nuevo triunfo en la Forteleza Santa

Patronato recibirá desde las 16 a Arsenal. El Rojinegro acumula tres victorias en serie en el Grella y registra ocho presentaciones sin derrotas como local.

Patronato recibirá desde las 16 a Arsenal. El Rojinegro acumula tres victorias en serie en el Grella y registra ocho presentaciones sin derrotas como local.

Patronato recibirá este domingo a Arsenal de Sarandí en la continuidad de la 27° fecha de la Primera Nacional. Esta historia, correspondiente a la Zona A, se disputará a partir de las 16 en el estadio Grella bajo el arbitraje de Julio Barraza. Televisará la señal de streaming de TyC Sports Play. Transmitirá La Red Paraná (88.7).

El Rojinegro buscará dejar en el pasado la derrota sufrida en el capítulo anterior ante All Boys, en el barrio porteño de Floresta. Esa derrota impactó en el ánimo de los fieles del Santo, que manifestaron su frustración en los distintos canales de comunicación.

La caída ante el Albo dejó secuelas. En este punto el entrenador Gabriel Gómez perdió a dos piezas fundamentales en el armado del 11 inicial al sufrir las bajas de Gabriel Díaz y Federico Castro. El marcador central deberá cumplir esta tarde una fecha de suspensión tras haber llegado al límite de amonestaciones. Por su parte, el delantero fue penado por un capítulo tras la expulsión en el estadio Islas Malvinas.

El aspecto positivo para el conjunto entrerriano será el regreso de Alan Bonansea. El goleador retorna a escena luego de las dos fechas que estuvo ausente tras haber recibido la tarjeta roja en la derrota ante Deportivo Madryn, en el sur del país.

Alan Bonansea 1.jpg El goleador de Patronato, Alan Bonansea, regresa al 11 inicial. Prensa Patronato

Con las ausencias obligadas y el retorno del artillero Gómez se ve obligado a meter mano en el armado de la alineación que recibirá a Arsenal. Para el ataque el DT ordenará el ingreso del ex-atacante de Estudiantes de Río Cuarto, entre otros equipos, por el suspendido Castro. Por su parte, Facundo Díaz será quien ocupe la vacante producida por la sanción que deberá purgar Gabriel Díaz.

Con esta última variante, el Rojinegro continuará con la línea de cinco defensores, tres mediocampistas y dos delanteros. Este esquema le dio réditos a Patronato jugando como local. El equipo lució sólido y ordenado en el Grella. Logró sostener la valla invicta y mostró agresividad para atacar con las escaladas de Maximiliano Rueda y Emanuel Moreno. Los marcadores de punta tuvieron oxígeno con la presencia de los tres centrales.

La meta de Patronato

La premisa de Patronato esta tarde será retomar el camino del éxito para recuperar terreno en los puestos de clasificación al reducido que otorgará el segundo ascenso a la próxima temporada de la Liga Profesional. En este sentido el Rojinegro sostiene la esperanza en la Fortaleza que edificó en barrio Villa Sarmiento.

Tras un inicio de campeonato donde los resultados fueron adversos en cada presentación como local Patronato logró modificar esta tendencia. El equipo se siente cómodo jugando en su casa. Cantó victoria en las últimas tres presentaciones que disputó en el Grella y registra ocho presentaciones sin caídas en su casa. Esto le permitió ingresar y sostenerse dentro de los ocho primeros equipos de la Zona A.

Arsenal disputa otro campeonato

Arsenal compite por un objetivo diferente al que está animando Patronato. La atención del elenco del Viaducto está en conservar su plaza en la divisional. El conjunto bonaerense se ubica en el último escalón de la Zona A. Esta posición lo está condenando a resignar su lugar en la categoría, pero con posibilidades concretar de salir de este escenario.

Los dirigidos por Darío Franco alimentó su ilusión en base a las últimas cinco actuaciones. En este derrotero cosechó nueve unidades, todas ellas jugando en condición de local. Esta cosecha le permitió descontarle unidades a Alvarado de Mar del Plata y Güemes de Santiago del Estero, sus rivales más cercano en la lucha por evitar descender de nivel.

En su última presentación Arsenal derrotó 2 a 0 a Ferro. La buena performance en ese juego impulsó al entrenador Darío Franco a reiterar intérpretes en el 11 inicial.

Niños y damas gratis en el Grella.

A modo de celebración por el día de las infancias la dirigencia de Patronato lanzó una promoción para el juego de esta tarde ante Arsenal de Sarandí. De esta manera los menores de 11 años ingresar sin abonar localidades a la tribuna popular que da de espaldas a calle Grella y al sector preferencial ubicado sobre calle San Nicolás.

Los y las niñas deberán estar acompañados por un mayor. En este punto las damas también tendrá acceso gratuito a los sectores mencionados.

Probables formaciones de Patronato y Arsenal

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Facundo Díaz Santiago Bellatti. Fernando Moreyra y Emanuel Moreno; Gallucci Otero, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Julián Marcioni y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez

Arsenal: Jerónimo Pourtau; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Manuel Cocca y Valentín Serrano; Esteban Fernández, Matteo Trombini, Matías Lucero y Tomás González; Ignacio Sabatini y Axel Batista. DT: Darío Franco

Hora y TV: 16 (TyC Sports Play).

Árbitro: Julio Barraza

Estadio: Presbítero Grella.