Liga Paranaense: Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza son semifinalistas

Tras eliminar a Universitario, Atlético Paraná e Instituto respectivamente, se metieron entre los cuatro mejores del Torneo Clausura de la Liga Paranaense.

El Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) ya tiene a tres de sus cuatro semifinalistas. Patronato, Don Bosco y Sportivo Urquiza continúan en camino rumbo al título luego de dejar en el camino a Universitario, Atlético Paraná e Instituto, respectivamente.

El Negro ratificó porque fue el mejor equipo de la fase regular y en La Capillita despachó a La U con una contundente goleada por 5 a 1. Leandro Ilari, Estanislao Godoy (en contra de su propia valla) Yair Duarte, Valentín Villarreal y Luciano Díaz marcaron para el elenco Rojinegro; mientras que el arquero Diego Jacob –quien se retiró por haber llegado al límite de edad impuesto por la LPF– descontó con un impecable tiro libre para los de barrio Corrales.

Por su parte, en la Avenida, el Salesiano, que fue el segundo de la primera etapa, logró un festejado triunfo ante el Gato, que era el campeón vigente. Isaías Schneider fue el autor del único gol de la lluviosa tarde en el estadio Carlos Federik. Tomás Albornoz fue expulsado en el dueño de casa; mientras que Gian Luca Suárez y Gerónimo Quintana se fueron antes al vestuario en el Decano.

En tanto que la V Azulada sacó provecho de la ventaja deportiva y avanzó de fase tras igualar sin goles con la Gloria. En La Floresta el cuadro anfitrión terminó con 10 jugadores ya que vio la tarjeta roja Kevin Servin.

El miércoles, desde las 18, se medirán en el estadio Luis Renaud de la zona sur de la capital entrerriana Neuquén y Belgrano, en el partido que completará el cuadro de semifinales. En caso que pase el Pingüino (tiene ventaja deportiva), los cruces serán Patronato-Sportivo Urquiza y Don Bosco-Neuquén; mientras que si gana el Mondonguero, las llaves serán Patronato-Belgrano y Don Bosco-Sportivo Urquiza.

El Sub 23 de la Liga Paranaense

También se jugaron tres de las llaves de cuartos de final de la categoría Sub 23 de la LPF. Los resultados fueron: Patronato 3-Oro Verde 1, Don Bosco 1-Neuquén 0 y Atlético Paraná-Sportivo Urquiza 2. El miércoles, a las 16, se medirán Belgrano-Peñarol (en cancha de Neuquén).