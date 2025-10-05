Uno Entre Rios | El País | autos usados

Autos usados: la venta registró el mejor septiembre de su historia

La venta de autos usados registró el mejor septiembre en 30 años, desde 1995, cuando se comenzaron a difundir los datos oficiales.

5 de octubre 2025 · 17:59hs
La venta de vehículos usados registró el mejor septiembre de su historia, desde 1995, con un total de 171.364 unidades vendidas, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). En comparación con septiembre del año anterior, la venta de autos usados creció un 5,45% más.

Si se compara con agosto (167.525 unidades) la medición mensual creció 2,29%.

Datos sobre la venta de autos usados

Desde que comenzó el 2025, se comercializaron 1.436.656 unidades. Este número significó un aumento del 13,84% contra el mismo período (enero-septiembre) del 2024 (1.262.016 unidades).

Septiembre volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Se comercializaron 9.313 unidades (141 más que en agosto).

Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor, se refirió al noveno mes del año como "el mejor septiembre desde que se tiene registro".

A su vez, hizo referencia a la venta de autos de agosto, la cual cayó en la medición interanual (-5,05% contra agosto del 2024) al igual que la mensual (-6,6% contra julio).

Por último, el secretario de la CCA pronosticó que, de mantenerse los volúmenes de ventas, el año finalizará con más de de 1.800.000 vehículos vendidos.

Los 10 autos usados más vendidos en septiembre

Volkswagen Gol y Trend: 9.313 unidades.

Toyota Hilux: 6.292 unidades.

Chevrolet Corsa y Classic: 4.843 unidades.

Ford Ranger: 4.633 unidades.

Volkswagen Amarok: 4.602 unidades.

Ford EcoSport: 3.620 unidades.

Peugeot 208: 3.529 unidades.

Toyota Corolla: 3.379 unidades.

Fiat Palio: 3.141 unidades.

Ford Fiesta: 2.917 unidades.

Crecimiento de las provincias enero-septiembre

Formosa: 38,26%.

Neuquén: 32,64%.

Catamarca: 28,81%.

Santiago del Estero: 27,42%.

La Rioja: 25,63%.

Jujuy: 25,32%.

Salta: 24,64%.

Chubut: 22,55%.

Río Negro: 22,61%.

Chaco: 22,08%.

Santa Cruz: 22,02%.

Corrientes: 20,96%.

Tucumán: 20%.

Misiones: 16,11%.

San Juan: 14,45%.

Córdoba: 13,81%.

San Luis: 13,21%.

La Pampa: 12,25%.

Provincia de Buenos Aires: 12,22%.

Mendoza: 11,31%.

Entre Ríos: 11,13%.

Santa Fe: 11,01%.

Tierra del Fuego: 10,44%.

CABA: 8,2%.

