Uno Entre Rios | El País | Javier Milei

Javier Milei tras la salida de José Luis Espert: "El cambio es más importante que cualquiera"

Después de conocerse la renuncia de José Luis Espert a diputado nacional, el presidente de Javier Milei calificó el escándalo como una “operación maliciosa”.

5 de octubre 2025 · 19:46hs
Tras la renuncia de José Luis Espert

Tras la renuncia de José Luis Espert , Javier Milei calificó el escándalo como una “operación maliciosa”.

Luego de que José Luis Espert renunciara a su candidatura, el presidente Javier Milei respaldó la determinación de su ahora ex candidato y buscó cerrar la crisis política con un contundente mensaje en sus redes sociales.

Sin mencionar una orden directa de bajarlo, el mandatario enmarcó la salida de Espert como un gesto para proteger el proyecto de una “operación maliciosa” y envió una clara señal a la interna y a la oposición: la causa está por encima de cualquier individuo.

José Luis Espert confirmó que mantendrá su candidatura. 

José Luis Espert mantendrá su candidatura: "Agradezco el apoyo del presidente"

Ante una multitud, Javier Milei encabezó un acto en Paraná.

Ante una multitud, Javier Milei encabezó un acto en Paraná

LEER MÁS: José Luis Espert mantendrá su candidatura: "Agradezco el apoyo del presidente"

El tuit de Javier Milei

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, afirmó Milei en su cuenta de X, validando la narrativa de Espert de que su renuncia busca desactivar un ataque del “sistema”.

El tuit del Presidente, publicado tras confirmarse la renuncia, funciona como un intento de reordenar a la tropa, minimizar los daños del escándalo Machado y reperfilar la campaña de cara a las elecciones del 26 de octubre.

En esa línea, el Presidente subrayó la primacía del proyecto sobre las individualidades, una frase que se lee como la aceptación y justificación del gesto de Espert. “Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros”, sentenció.

Finalmente, Milei intentó trazar una vez más una línea divisoria entre su espacio y el resto de la política, a pesar de que la crisis se originó por una denuncia de corrupción en sus propias filas. “Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo”, aseguró.

Y concluyó con un eslogan de campaña: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Embed

Javier Milei José Luis Espert renuncia
Noticias relacionadas
Javier Milei y Rogelio Frigerio mantuvieron una reunión de trabajo en Paraná.

Javier Milei y Rogelio Frigerio mantuvieron una reunión de trabajo en Paraná

los disturbios en la peatonal de santa fe obligaron a javier milei a cambiar su agenda

Los disturbios en la peatonal de Santa Fe obligaron a Javier Milei a cambiar su agenda

Javier Milei estará este sábado en la ciudad de Paraná. 

En Paraná, Javier Milei se reunirá con Rogelio Frigerio y se encontrará con la gente

Javier Milei presentó el nuevo Código Penal en la cárcel de Ezeiza, fue junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Javier Milei presentó el nuevo Código Penal: "Necesitamos tolerancia cero"

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

River y Rosario Central empatan en un duelo clave por la cima de la Tabla Anual

River y Rosario Central empatan en un duelo clave por la cima de la Tabla Anual

Espert aparecerá en las boletas por falta de tiempo para reimprimir

Espert aparecerá en las boletas por falta de tiempo para reimprimir

Ultimo Momento
Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

River y Rosario Central empatan en un duelo clave por la cima de la Tabla Anual

River y Rosario Central empatan en un duelo clave por la cima de la Tabla Anual

Espert aparecerá en las boletas por falta de tiempo para reimprimir

Espert aparecerá en las boletas por falta de tiempo para reimprimir

El clima obligó a cancelar la carrera en Diamante y Valle María

El clima obligó a cancelar la carrera en Diamante y Valle María

Daños importantes tras el temporal en el autódromo de Concepción del Uruguay

Daños importantes tras el temporal en el autódromo de Concepción del Uruguay

Policiales
Fuertes críticas a la reforma de la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos

Fuertes críticas a la reforma de la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos

Ruta 18: una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Ruta 18: una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel Tavi Celis

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel "Tavi" Celis

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Ovación
River y Rosario Central empatan en un duelo clave por la cima de la Tabla Anual

River y Rosario Central empatan en un duelo clave por la cima de la Tabla Anual

Boca goleó 5 a 0 a Newells y llegó a la cima de la Zona A

Boca goleó 5 a 0 a Newell's y llegó a la cima de la Zona A

El clima obligó a cancelar la carrera en Diamante y Valle María

El clima obligó a cancelar la carrera en Diamante y Valle María

Daños importantes tras el temporal en el autódromo de Concepción del Uruguay

Daños importantes tras el temporal en el autódromo de Concepción del Uruguay

La entrerriana Érica Álvarez cayó ante Balbuena en la lucha por el título Fedelatin AMB

La entrerriana Érica Álvarez cayó ante Balbuena en la lucha por el título Fedelatin AMB

La provincia
Emprendedores de Entre Ríos expusieron sus productos saludables en Buenos Aires

Emprendedores de Entre Ríos expusieron sus productos saludables en Buenos Aires

Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

Habló la madre del paranaense detenido en Israel: Lo liberaron gracias a su ciudadanía italiana

Habló la madre del paranaense detenido en Israel: "Lo liberaron gracias a su ciudadanía italiana"

Rogelio Frigerio: Transformaron a la provincia en la hermana pobre de la Región Centro

Rogelio Frigerio: "Transformaron a la provincia en la hermana pobre de la Región Centro"

Liberaron al paranaense detenido en Israel

Liberaron al paranaense detenido en Israel

Dejanos tu comentario