¿Mensaje con destinatario? El sugestivo posteo de Colón que apunta a Patronato.

Un posteo nocturno de Colón con el Túnel Subfluvial agitó especulaciones y reavivó la rivalidad con Patronato por la inminente llegada de Julián Marcioni.

Colón de Santa Fe volvió a sacudir las redes sociales con una publicación tan enigmática como llamativa . En la madrugada de este miércoles, exactamente a la 1.50, la cuenta oficial del club en X compartió una imagen del Túnel Subfluvial que une las ciudades de Paraná y Santa Fe, acompañada por una breve pero sugestiva frase: "¿Alguien sabe cómo llegar acá?".

El posteo no tardó en generar especulaciones entre los hinchas y rápidamente fue vinculado con la posible llegada del delantero Julián Marcioni, quien en la actual temporada defendió los colores de Patronato en la Primera Nacional.

Colón y un posteo enigmático que apunta a Patronato por Marcioni

Marcioni, de 27 años, disputó 32 partidos y convirtió seis goles con la camiseta del Patrón, y todo indica que será el sexto refuerzo del Sabalero. El atacante, que se desempeña como extremo por derecha, firmará su contrato de manera digital y se incorporará al plantel el próximo viernes 2 de enero de 2026, cuando Colón inicie la pretemporada en el predio 4 de Junio.

La elección del Túnel Subfluvial como imagen no pasó desapercibida y muchos la interpretaron como un guiño directo a Paraná, ciudad del último club del futbolista, lo que le agrega un condimento especial a la operación y reaviva la histórica rivalidad entre ambas instituciones.

Por ahora, desde el club no hubo confirmación oficial, pero el mensaje ya cumplió su objetivo: generar ruido, expectativa y, quizás, una pizca de polémica del otro lado del túnel.